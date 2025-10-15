Nello Iorio, attore comico noto per il ruolo di ‘Nonno moderno’ in Made in Sud, si è raccontato oggi a La Volta Buona.

Di mestiere regala sorrisi, noto principalmente per il suo personaggio di ‘Nonno moderno’ a Made in Sud; Nello Iorio si è raccontato oggi nel salotto de La Volta Buona nel merito del tema dedicato alle diete e ad un corretto regime alimentare. A differenza di altre storie raccontate, la sua non è ancora all’insegna della rivalsa; purtroppo il peso è ancora eccessivo anche se da qualche mese ha iniziato un percorso volto a perdere quanti più kg in eccesso. “Ho iniziato prima dell’estate la dieta, ho perso 35 kg. Poi mi sono fermato e ne ho presi altri 10, ora mi sto rimettendo in carreggiata…”.

Non è facile prendere coscienza della propria condizione quando si tratta di peso eccessivo, soprattutto – come raccontato da Nello Iorio a La Volta Buona – quando i kg in più sono talmente tanti da non offrire la percezione dei piccoli cambiamenti. “Quando sei così non te ne accorgi, sono sempre stato piuttosto in carne tranne nel periodo in cui facevo sport… Ho preso 60/70 kg negli ultimi 5 anni, senza nemmeno cambiare regime alimentare”.

‘Nonno moderno’, alias Nello Iorio a La Volta Buona: “A causa dei kg in più mi privo di tante cose…”

Come anticipato, c’è consapevolezza dei rischi per Nello Iorio: “La paura c’è, così come vale per i fumatori o chi abusa di alcol. Il problema è che il peso ti condiziona, limiti la tua vita e ti sembra tutto normale”. Il comico – ospite nel talk di Caterina Balivo – ha raccontato di come sia arrivato a limitare la sua quotidianità quasi senza rendersene conto, di fatto però privandosi di cose che purtroppo i kg in più rendono più difficile da svolgere. Dalla tipologia di sedie agli spostamenti: “Ti auto-limiti, eviti tante cose”. Ora però dalle sue parole si evince la determinazione nel portare avanti il percorso alimentare volto a perdere quanti più kg possibili.