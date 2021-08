Nello Maestri, fidanzato Viviana Bottaro/ Insieme da 5 anni, le nozze a settembre

Nello Maestri, ex karateka e oggi allenatore della Nazionale di karate Fijlkam, è il fidanzato di Viviana Bottaro, che oggi 5 agosto cercherà di conquistare la medaglia del bronzo nel kata femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel 2019 in occasione del suo addio alla carriera agonistica, Maestri aveva parlato della sua relazione con Viviana: “Da compagni di Nazionale e da tanti anni, abbiamo scoperto l’amore che ci unisce. Siamo diventati una coppia. Stiamo progettando qualcosa di importante”, riportava Il faro online. Durante la presentazione della squadra olimpica Fijlkam al Salone d’Onore del Coni lo scorso 12 luglio, Nello e Viviana hanno annunciato il matrimonio, con tanto di anello di fidanzamento al dito dell’atleta azzurra: “Siamo stati compagni di Nazionale e abbiamo condiviso poi gli ultimi mesi di qualificazione olimpica. Ho la fortuna di essere con Viviana, sia in casa che nei giorni di raduno. Una fortuna essere vicini. Dopo le Olimpiadi ci sarà un appuntamento importante per noi, che abbiamo tanto voluto”.

Nello Maestri e Viviana Bottaro: dopo Tokyo 2020 le nozze

Nello Maestri e Viviana Bottaro hanno così annunciato le nozze al Salone d’Onore del Coni: “A settembre ci sposeremo”, ha detto Maestri. Emozionata, Viviana ha aggiunto: “Stiamo insieme da 5 anni e ci conosciamo dal 2005. E’ il mio valore aggiunto, mi ha sostenuto dal primo momento. Sono molto fortunata”. La coppia ha trascorso insieme il periodo del lockdown italiano causato dalla diffusione del Covid, facendo le prove generali della ‘vita matrimoniale’. Lo scorso anno l’atleta era stata ricoverata qualche giorno in ospedale per un intervento alla gamba, sui social aveva condiviso il suo grazie al compagno Nello: “A te amore mio dedico un pensiero speciale…hai il coraggio di un leone e un cuore così grande da non poterlo tenere tutto per te..mi fai sentire amata e protetta costantemente quasi dimenticandoti di te. Ti prometto che ne usciremo più forti di prima e che andremo a prenderci ciò che ci spetta”. Oggi Viviana proverà a conquistare la prima medaglia della storia del Karate.

