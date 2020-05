Nello Musumeci/ “Sfatato luogo comune del sud, Sicilia ha retto bene l’urto covid”

Pubblicità

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha affrontato il tema Fase 2, intervistato dai microfoni di Storie Italiane, su Rai Uno. Le prime parole sono state sul confronto serrato delle scorse ore con il governo, circa le linee guida per le riaperture: “Sono d’accordo con De Luca – ha esordito il massimo rappresentante dei siciliano – che ha voluto dare clamore ad un dissenso che abbiamo manifestato noi tutti i governatori a prescindere dal colore politico. Sono stati cinque giorni di duro confronto con il governo, la partita si giocava sul limite dell’autonomia e della responsabilità: noi chiedevamo al governo di darci le linee generali entro le quali affidare ai governatori il compito di adattare le disposizioni a seconda delle esigenze specifiche del territorio”. Musumeci ha proseguito: “In sicilia e in tutto il sud abbiamo mantenuto una condotta di grande responsabilità rimuovendo anche facili luoghi comuni, quindi perchè non applicare in ogni regione misure in funzione del dato epidemiologico? Alla fine abbiamo definito le linee guida in maniera unanime e le nostre sono state acquisite dal decreto”.

NELLO MUSUMECI: “NON CI FACCIAMO ILLUDERE DAI DATI DEI CONTAGI”

“Stiamo riaprendo con la dovuta cautela – ha aggiunto il presidente della Sicilia – visto che non ci siamo inebriati dai dati dei contagi vicini allo zero, non possiamo perdere la testa, il virus è con noi. Non è facile riaprire – sottolinea – non esistono elementi comparativi, mai avuta un’epidemia così devastante negli ultimi anni. Stiamo imparando in questi giorni: fra 15 giorni si faranno tutte le verifiche per capire il dato del contagio, nel contempo facciamo appello al senso di responsabilità dei cittadini”. Musumeci snocciola nel dettaglio alcune novità entrate in vigore oggi: “Autorizzate le riapertura di parrucchieri, estetisti, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, pub, pizzerie, mentre abbiamo preso tempo circa l’apertura di stabilimenti balnerai visto che le norme non sono ancora chiare: il tema è quello delle distanze, capire come posizionare gli ombrelloni.

“ORGANIZZATI PER L’ARRIVO DEI TURISTI”

Fra le novità, anche la possibilità di tenere le attività aperte fino a tarda sera: “Bisogna evitare assembramenti quindi abbiamo consentito il diluire dell’orario di apertura fino alle 23:30. Sarà obbligatorio portare la mascherina anche quando si esce di casa, so che è un fastidio ma non possiamo non farlo: stamattina vedevo in giro parecchia gente senza mascherina, questo non è consentito a nessuno. se ognuno farà il suo credo che potremo vivere questa estate con una certa responsabilità, poi ci sarà il punto interrogativo in autunno, il virus può tornare più virulento? Speriamo di no, ma adesso siamo più pronti rispetto a febbraio”. Infine, sull’accoglimento dei turisti che arriveranno sull’isola in estate: “Ci siamo organizzati per l’arrivo di turisti, stiamo pensando ad alcuni reparti dedicati a malattie infettive. L’isola è comunque chiusa fino al 3 giugno, e abbiamo istituito sistemi di prevenzione anche per le isole minori”.



