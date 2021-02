Nello Sorrentino dichiarazione di matrimonio a Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip?/ Una sorpresa…

Dichiarazione di matrimonio da parte di Nello Sorrentino a Carlotta in diretta al Grande Fratello Vip?

Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola, ex protagonisti di Temptation Island, sono fidanzati da più di sette anni. Il fidanzato di Carlotta ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, rivelando di essere pronto a chiedere la mano della ragazza: “Quando Carlotta tornerà a casa ho intenzione di chiederle subito di sposarmi. Dopo Temptation ci siamo fortificati come coppia e non c’è più motivo di attendere. Quell’esperienza mi ha permesso di raggiungere nuove consapevolezze, aiutandomi a capire in cosa stessimo sbagliando”. Nello ha aggiunto di aver sempre saputo di essere innamorato di Carlotta e che il programma gli ha permesso di voltare pagina e di avviare la loro relazione. Alla rivista di Uomini e Donne, Nello Sorrentino ha confessato di aver già pensato dove fare la proposta a Carlotta: “Mi piacerebbe portarla fuori, nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”. Infine l’agente immobiliare non ha nascosto il desiderio di diventare padre: “Voglio che lei sia la madre dei miei figli”.

Nello Sorrentino pronto a sposare Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip

Nello Sorrentino ha parlato anche del percorso di Carlotta Dell’Isola dentro la casa del Grande Fratello Vip. La ventisettenne di Anzio ha lasciato fuori dalla porta rossa i panni della donna dal carattere focoso e dalla battuta facile, con cui si era fatta conoscere a Tempation Island. Dentro la casa, invece, Carlotta si sta facendo conoscere e appezzare dagli inquilini di Cinecittà per la sua bontà e spontaneità. “La vedo molto calma nonostante di solito sia più fumantina. Mi fa piacere vedere che ha fatto amicizia con tutti. La vedo serena e questo è l’importante… Adesso Carlotta sta facendo un percorso singolo e sta tirando fuori il suo lato più pacifico. Vivere tutto il giorno con persone con cui non si ha confidenza non è facile”. Secondo Nello, Carlotta sarebbe penalizzata dal confronto con vip più famosi di lei: “È ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori”, ha detto in una recente intervista a “Novella2000”.



