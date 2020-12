Nello Sorrentino, fidanzato Carlotta Dell’Isola/ Lei: “aspetto proposta matrimonio”

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island che è prontissima a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020. Proprio così la simpaticissima Carlotta è una delle nuove vippone scelte da Alfonso Signorini in vista dell’allungamento del reality show di Canale 5 che proseguirà fino a febbraio 2021. La coppia si è fatta conoscere e notare durante l’ultima stagione di Temptation Island dove hanno partecipato riscuotendo un buon successo, anche se il pubblico dei social si è affezionato tantissimo a Carlotta non elogiando i comportanti di Nello che, all’interno del villaggio dei single si è lasciato scappare ad affermazioni non proprio carine e ad atteggiamenti verso alcune single che hanno fatto imbestialire la fidanzata. 6 anni d’amore tra Nello e Carlotta, ma i problemi non mancano. Per questo motivo hanno deciso di partecipare e mettersi in gioco a Temptation Island condividendo con il pubblico del reality show dei sentimenti i problemi di coppia. Nonostante mille crisi, ripensamenti e litigi, alla fine i due sono usciti insieme dal falò di confronto e la simpaticissima Carlotta non nasconde che il suo desiderio è sempre quello di sposarsi un giorno con il suo Nello. “Nel momento in cui mi farà la proposta ci metterò tre minuti a organizzare tutto…Non perdo tempo…Sarà un matrimonio fiabesco con relativa festa in cui gli ospiti avranno modo di divertirsi il più possibile…” ha raccontato la nuova concorrente del GF VIP dalle pagine di Novella 2000 alcune settimane fa quando il suo nome circolava già tra i papabili concorrenti del GF VIP5. Una cosa è certa l’esperienza televisiva ha messo a dura prova la sua storia d’amore con Nello, ma oggi le cose sembrano finalmente aver preso la strada giusta.

Carlotta Dell’Isola: “Nello? E’ ritornato a essere quello di sempre”

Carlotta Dell’Isola, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, si è soffermata proprio sulla relazione con Nello Sorrentino: “abbiamo ripreso in mano molte questioni che erano rimaste in sospeso. Venivamo da due anni difficili, dove tanti aspetti della nostra storia erano passati in secondo piano, perché avevamo dovuto concentrarci su questioni più prioritarie, come la morte del papà di Nello. Ci eravamo annullati. Io mi ero appigliata all’idea del matrimonio come ci si aggrappa al secondo figlio durante una crisi matrimoniale”. L’esperienza di Temptation Island ha sicuramente cambiato l’atteggiamento di Nello come ha confessato Carlotta: “quest’esperienza lo ha reso piú partecipativo nella coppia, e abbiamo ritrovato molto feeling. E’ ritornato a essere quello di sempre. Mi ero innamorata di una persona presente, sempre sorridente e con la battuta pronta. Oggi sono tornata a sentirmi di nuovo apprezzata e amata. Ma ricordiamoci che io aspetto la proposta!”. Infine parlando della sua carriera da “influencer” la Dell’Isola ha detto: “quelle che lavorano sui social si assomigliano I’una con I’altra. Ormai ci sono solo fotocopie, a parte Chiara Ferragni e Giulia De Lellis che stanno seguendo un percorso a sé. Fanno vedere la loro famiglia ma anche la loro quotidianita non c’é solo il lavoro , poi “i cavoli della pentola li sa solo il coperchio”, ma in quei minuti che li segui sogni insieme a loro”.



