Nello Sorrentino, proposta di matrimonio a Carlotta dell’Isola / “Gliela farò subito”

Nello Sorrentino non vede l’ora di sposare Carlotta dell’Isola. Lei attualmente impegnata al Grande Fratello Vip, lui lontano dai riflettori la segue con grande attenzione e aspetta trepidante il suo ritorno a casa. Quando si incontreranno la prima cosa che farà sarà chiederle la mano. Lo ha preannunciato lo stesso Sorrentino in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Quando tornerà a casa le chiederò subito di sposarmi. Sempre saputo di essere innamorato di lei”. Sull’esperienza della sua fidanzata al Grande Fratello VIP, Nello si ritiene soddisfatto: “La vedo molto calma, anche se di solito è più fumantina. Ha fatto amicizia con tutti, mi fa piacere”. Nel loro percorso a Temptation Island, come ricorderanno in molti, i due avevano affrontato ostacoli duri, anche se poi, alla fine, si sono ritrovati.

Nello Sorrentino, proposta di matrimonio a Carlotta dell’Isola: “e in futuro vorrei dei bambini”

Nello Sorrentino guarda avanti e sogna ad occhi aperti un futuro da favola con la sua Carlotta dell’Isola. “Mi piacerebbe avere dei bambini”, ha confessato il compagno della gieffina nell’intervista a Uomini e Donne Magazine. Dunque chissà che dopo il matrimonio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino non si mettano all’opera per allargare la loro bella famiglia. Agli appassionati di Gossip non resta che attendere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA