Nelo Risi, chi è il marito di Edith Bruck/ Fratello di Dino Risi, poeta e regista

Nelo Risi, chi era il fratello di Dino Risi e marito di Edith Bruck

Nelo Risi è stato un grande poeta e regista italiano, oltre che raffinato traduttore di numerosi poeti francesi, da Guillaume Apollinaire a Max Jacob. Nato a Milano il 21 aprile 1920, ha concluso il percorso universitario laureandosi in medicina come il fratello, il regista Dino Risi. Dal 1941 prende il via la sua attività letteraria quasi interamente dedicata alla poesia e pubblica la sua prima raccolta Le opere e i giorni. Ma è negli anni successivi che si avvicina sensibilmente anche al mondo del cinema, avviando una ricca carriera in qualità di regista.

L’esordio è nel 1966 con il film Andremo in città, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto nel 1962 dalla moglie Edith Bruck, testimone della Shoah, la quale sarà oggi protagonista a Oggi è un altro giorno. Non realizza soltanto film, ma anche cortometraggi e lungometraggi, oltre ad un’ampia serie di documentari. Oltre all’attività di poeta e regista, Nelo Risi diventa negli anni anche affermato traduttore nell’ambito della poetica francese. Si avvicinò alla letteratura francese grazie anche al breve periodo della sua vita trascorso a Parigi, nel secondo dopoguerra.

Nelo Risi e Edith Bruck: un legame artistico oltre che sentimentale

Nelo Risi ha stretto nella sua vita un lungo sodalizio sentimentale e artistico con Edith Bruck, scrittrice, poetessa e traduttrice ungherese naturalizzata italiana, che scampò ai campi di concentramento. La coppia convolò a nozze nel 1966 e rimase insieme sino alla morte del poeta, datata 17 settembre 2015. Andremo in città, romanzo della Bruck, fu riadattato in chiave cinematografica dallo stesso Risi, trasformandolo in un film sceneggiato da Cesare Zavattini e con protagonisti Geraldine Chaplin e Nino Castelnuovo.

Il film rappresentò così l’opportunità per la Bruck per raccontare il dramma della Shoah anche in una veste cinematografica. “Ci buttarono verso il gruppo diretto alla camera a gas. A me un tedesco sussurrò di andare in un’altra direzione e mi salvarono la vita. Non rividi più mia madre da quel momento, né io né mia sorella. Noi andammo ai lavori forzati” aveva raccontato Edith Bruck a Oggi è un altro giorno, ricordando la deportazione nei campi di sterminio dove la madre trovò la morte.

