Nelo Risi, marito di Edith Bruck/ Il poeta e regista morto nel 2015

Nelo Risi, chi è? Fratello del regista Dino

Il poeta e regista Nelo Risi è stato il marito della scrittrice Edith Bruck. Nato a Milano il 21 aprile 1920, da Arnaldo e Giulia Mazzocchi, è fratello minore di Mirella e Dino. Dopo essersi diplomato al liceo classico Berchet di Milano, si laureò in medicina “per far contenta la mamma”. Terminata la guerra, collaborò al “Politecnico” di Elio Vittorini, al quotidiano “Avanti!” e alla Rai di Milano. “Nell’immediato dopoguerra, mi capita di incontrare due grandi fotografi che giravano per l’Europa in macerie… dopo circa un anno mi sono ritrovato in mano la macchina da presa, una Arriflex, e sono andato a Berlino, completamente distrutta, insieme con loro […]. Tuttora mi sento un documentarista e il film a cui sono più legato è proprio il mio esordio, Ritorno nella valle”, raccontò in un articolo su Il Manifesto. Dopo aver vissuto a Parigi, nel 1955 si stabilì definitivamente a Roma, dove nel dicembre 1957 conobbe Edith Bruck.

Nelo Risi: il matrimonio con Edith Bruck

Il 17 marzo 1966 Nelo Risi si unì in matrimonio con Edith Steinschreiber Bruck, scrittrice e poetessa ebrea ungherese reduce dal Lager e poi nazionalizzata italiana. Lo stesso anno diresse il primo lungometraggio, tratto dal romanzo della moglie, “Andremo in città”, sceneggiato da Cesare Zavattini e con protagonisti Geraldine Chaplin e Nino Castelnuovo. È ricordato soprattutto per il film “Diario di una schizofrenica” del 1968 e per la accorda di poesia “Polso teso”, del 1956. Colpito da un morbo degenerativo, Nelo Risi morì a Roma il 17 settembre 2015. Dopo la morte di Risi, Edith Bruck ha scritto “Ti lascio dormire”, una lunga lettera al marito: “Non so perché, ma per la prima volta mi siedo davanti alla mia vecchia Olivetti per scriverti. Quante cose ci sono rimaste da dire e quante ne resteranno! Un’enormità, nonostante i sessant’anni vicini che non sono bastati, non a me almeno, per essere liberi di dire”.

