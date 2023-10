Nembro, uccide a coltellate il padre e ferisce la madre/ Arrestato 35enne: ha problemi psichici

Uccide il padre a coltellate e ferisce la madre: omicidio in famiglia a Nembro nella serata di sabato, 28 ottobre 2023. Il delitto è avvenuto dopo l’ora di cena in via Rossini, nella frazione Viana. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Bergamo, l’assassino è Matteo Lombardini, 35enne con problemi psichici da tempo, il quale ha afferrato un coltello da cucina per sferrare numerose coltellate al padre Giuseppe, 72 anni, uccidendolo sul colpo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ha ferito la madre, Mariangela Stella, 66 anni, che aveva provato a difendere il marito.

Una volta scattato l’allarme, oltre all’ambulanza sul posto sono accorsi anche i carabinieri, che hanno arrestato l’autore dell’omicidio. La mamma nel frattempo è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 35enne aveva già aggredito il padre con un coltello, ma l’episodio risale a 12 anni fa. La tragedia fu evitata, ma Giuseppe Lombardini aveva ritirato la denuncia nei confronti del figlio.

OMICIDIO A NEMBRO AL CULMINE DI UNA LITE IN CASA

Matteo Lombardini ha anche una sorella. Il padre, prima della pensione, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, aveva lavorato nell’ufficio del personale della vecchia Bas. Altri particolari sull’omicidio di Nembro sono stati forniti dal Giorno, secondo cui il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite in casa. La madre sarebbe rimasta ferita, invece, nel tentativo di difendere il marito dalla furia del figlio.

Secondo quanto raccolto da L’Eco di Bergamo, a chiamare aiuto sarebbero stati i vicini che hanno sentito le urla. Inoltre, pare che l’uomo fosse in cura per un disagio psichico. Comunque, sono stati inutili i tentativi di rianimare il padre da parte dei soccorritori: l’uomo era morto a causa delle ferite riportate nell’accoltellamento. Anche Matteo Lombardini è stato condotto in ospedale, dove è sotto il controllo medico e delle forze dell’ordine.

