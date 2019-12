Nemiche per la pelle/ Video, su Rai 3 il film con Margherita Buy (13 dicembre 2019)

Nemiche per la pelle va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Italia nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui Rai Cinema e Sky Cinema con la regia curata da Luca Lucini mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da Doriana Leondoff, Margherita Buy e Francesca Manieri. Le musiche della colonna sonora sono di Fabrizio Campanelli, la scenografia è stata ideata da Luca Servino e nel cast tanti personaggi famosi tra cui la stessa Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Gigio Morra e Andrea Bosca.

Nemiche per la pelle, la trama del film

Ecco la trama di Nemiche per la pelle. Paolo è un uomo che improvvisamente muore per un malore. Lascia nella sua vita terrena una certa confusione soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti, ha lasciato la sua ex moglie Lucia per gettarsi tra le braccia di Fabiola che era, al momento della sua scomparsa, la sua compagna. Le due donne in diverse occasioni sono venute a contatto e sempre hanno dimostrato una certa intolleranza l’una nei confronti dell’altra. Lucia ovviamente odia Paolo e la stessa Fabiola per aver distrutto la sua vita mentre Fabiola non è per nulla contenta in quanto Paolo si è dimostrato una persona di difficile gestione e assolutamente poco responsabile. Dopo la sua morte, Stefano che oltre ad essere il migliore amico di Paolo è anche l’avvocato di famiglia, convoca nel proprio studio sia Fabiola e che la stessa Lucia di un fatto di cui le due sono assolutamente all’oscuro per ovvie ragioni. In particolare Stefano le informa che Paolo aveva un figlio di pochi anni di nome Paolo Jr del quale si dovranno occupare entrambe. Le due donne rimangono a bocca aperta e soprattutto entrambe sembrano non volerne sapere assolutamente nulla del bambino. Tuttavia, anche in ragione del loro innato spirito materno, si affezioneranno sempre di più fino a non volerlo più abbandonare. Inoltre, il piccolo Paolo Jr permetterà alle due di trasformarsi da nemiche a migliore amiche, capaci di condividere molti dei momenti delle loro giornate.

