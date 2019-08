Nemico pubblico/ Video, su Rai 3 il film con Will Smith (19 agosto 2019)

‘Nemico pubblico‘ sarà la pellicola in onda lunedì 19 agosto 2019 alle ore 23.25 su Rai 3, in seconda serata. Produzione americana del 1998, il film diretto nel 1998 vede un cast di stelle impegnato con Will Smith nella parte di Robert Clayton Dean, Gene Hackman nella parte di Brill – alias Edward Lyle mentre il suo sosia viene interpretato da Gabriel Byrne, Jack Black interpreta Fiedler mentre Jon Voight ha il ruolo di Thomas Brian Reynolds. E ancora Ian Hart è John Bingham, Laura Cayouette ha il ruolo di Christa Hawkins, Lisa Bonet è Rachel Banks, Barry Pepper interpreta il Detective David Pratt, Stuart Wilson è il Senatore Sam Albert, Jamie Kennedy ha la parte di Jamie Williams, Jason Robards è Phillip Hammersley, Anna Gunn ha il ruolo di Emily Reynolds, Seth Green è Selby, Tom Sizemore ha la parte di Paulie Pintero, Bodhi Elfman è Van, Jason Lee ha il ruolo di Daniel Leon Zavitz, Scott Caan è Jones, Jake Busey è Krug, Regina King ha la parte di Carla Dean e infine Loren Dean interpreta Hicks.

Nemico pubblico, la trama del film

La trama di ‘Nemico pubblico’ parte dal progetto di legge negli Stati Uniti che prevede una maggiore attività restrittiva da parte dell’agente dell’FBI sugli individui considerati potenzialmente pericolosi. Un membro del Congresso, Phil Hammersley, è il più accanito oppositore di questo progetto, ma viene ucciso da un ufficiale della National Security Agensy americana, Thomas Reynolds, che allestisce lo scenario della sua morte come se fosse un incidente indotto dal consumo di droga. Un ricercatore, Daniel Zavitz, ha però ripreso il tutto e viene ucciso, sempre sotto la regia dell’Intelligence, a causa di un incidente con un camion. Zavitz ha fatto però in tempo a consegnare il dischetto con le riprese della morte di Hammersley a un suo vecchio compagno di college, l’avvocato Robert Clayton Dean, che è ignaro però del fatto che Zavitz abbia infilato il dischetto nella sua borsa. L’NSA inizia a rendere impossibile la vita di Dean, cercando di convincerlo a consegnare il dischetto e poi ritenendo necessario eliminarlo. Dean troverà però protezione e aiuto da parte di Edward Lyle, ex agente dell’intelligence in pensione che farà in modo di bloccare i piani e costringere il Congresso a ritirare il progetto di legge, per non far scoppiare lo scandalo che Lyle sarebbe in grado di rendere pubblico. Grazie al suo intervento, anche Dean potrà riprendere la sua vecchia vita e riappacificarsi con la moglie, che lo aveva lasciato a causa delle false prove costruite dall’NSA per metterlo sotto pressione.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA