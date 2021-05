Neno, Bla bla bla/ L’ex Amici finalista del 1MNEXT del Concertone Primo Maggio 2021

CHI È NENO, EX CONCORRENTE DI AMICI OGGI AL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO

A chiudere la kermesse 1MNEXT, che anticipa il Concertone del Primo Maggio, insieme a Cargo e Marte Marasco ci sarà anche il torinese Neno. Si tratta di un altro artista molto giovane che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da bambino. L’artista torinese ha anche cercato di intraprendere la strada dei talent show, prendendo parte al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di uno degli Allievi dell’accademia dello storico talent in onda da oltre vent’anni su Canale 5. L’esibizione dei tre cantanti verrà trasmessa in streaming, live da Spazio Rossellini di Roma, e il vincitore del contest verrà annunciato durante il Concertone del Primo Maggio. Quest’anno la giornata dei lavoratori, oltre a trattare le consuete questioni relative a precarietà, disoccupazione, sicurezza e diritti sul mondo del lavoro, sarà caratterizzata da un focus sui lavoratori dello spettacolo, oltre 100mila persone che da oltre quattordici mesi hanno visto la loro occupazione azzerarsi per via dell’emergenza sanitaria che attanaglia l’Italia e il mondo intero dal febbraio del 2020.

NENO E IL SUCCESSO DEL SINGOLO “BLA BLA BLA”

Tornando al contest 1MNEXT, Stefano Farinetti, questo il vero nome di Neno, è nato a Torino il 13 novembre 1998 ed ha ottenuto la possibilità di esibirsi con il suo ultimo singolo ‘Bla bla bla‘, anche se nella sua presentazione video pubblicata sul profilo ufficiale del Concertone ha sostenuto che gli sarebbe piaciuto cantare anche ‘Bella Ciao‘, il canto dei partigiani vera e propria colonna sonora della manifestazione. Insieme agli altri due artisti in gara, Neno verrà giudicato ed eventualmente premiato come vincitore dalla Giuria d’Onore del Concertone composta dal direttore artistico del Concerto del Primo Maggio Massimo Bonelli, Federica Ceppa di Milano Music Week, Federico Durante ed Elena Palmieri (rispettivamente delle riviste musicali Billboard e Rockol) e Lucia Stacchiotti, membro di iCompany, la compagnia organizzatrice della manifestazione su richiesta delle tre storiche sigle sindacali italiane Cgil, Cisl e Uil.

