Neo papà suicida perchè gli è nata una femmina/ La moglie muore di attacco di cuore

Un uomo si è suicidato perchè la moglie ha partorito una femmina e non un maschietto. L’episodio, decisamente agghiacciante, ci giunge da oltre i confini nazionali, precisamente dalla città di Gautamnagar, non troppo distante da Nuova Delhi, in India. Il neo papà aspettava da nove mesi che nascesse il proprio bimbo, ma quando la moglie ha dato alla luce una femminuccia (i due non erano evidentemente venuti a conoscenza prima del sesso), sua madre ha iniziato a rimproverarlo di continuo perchè non era nato un erede, come se fosse colpa sua… Ad un certo punto, quel genitore affranto non ha retto le continue vessazioni psicologiche della mamma e si è tolto la vita. La notizia è riportata da Il Fatto Quotidiano di oggi, 23 luglio, citando il sito web Gulf News, dove vengono elencati i nomi dei protagonisti di questa triste vicenda, leggasi Pran, il papà, e Supryia, la mamma.

NEO PAPÀ SUICIDA PER AVER AVUTO UNA FIGLIA FEMMINA: IN INDIA CONSENTITO ABORTO IN BASE AL SESSO

Una volta che la donna ha partorito è scoppiato il finimondo, con la mamma di Pran che ha iniziato ad insultare pesantemente il proprio figlio per aver dato alla luce una bimba. Dopo un po’ il padre non ha retto l’urto, è uscito dal centro medico dove si trovava ricoverata la moglie neo-partoriente, e si è dato fuoco, un macabro show pubblico a cui hanno assistito diversi testimoni. Ma questa triste vicenda non si è ancora conclusa, perchè la neo-mamma, una volta scoperta la notizia del marito suicida, ha subito un violentissimo attacco di cuore, che l’ha poi portata alla morte, viste anche le sue condizioni di debolezza post-parto. Stando a quanto riferito dal Centro asiatico per i diritti umani, che ha sede a Delhi, sono ancora troppi i pregiudizi nei confronti delle bambine nell’Asia meridionale, e ciò è ovviamente un problema che porta poi alle tragedie come quelle che vi abbiamo appena elencato. Nella maggior parte delle famiglie dell’India, viene reputato disonorevole avere una figlia femmina come primogenita. In India, a riguardo, è consentito l’aborto in base al sesso.



