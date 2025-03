La diretta di questa sera del programma ‘Farwest‘ – in onda a partire dalle 21:25 su Rai 3, sempre condotto da Salvo Sottile – affronterà nuovamente la lunghissima inchiesta sul mondo neomelodico e sui suoi (presunti) intrallazzi con la Camorra che aveva portato all’arresto del cantante Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, vedova del defunto boss camorrista Gaetano Marino: un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia napoletana e che si è conclusa – ma ci torneremo tra qualche riga – con una piena assoluzione per il cantante neomelodico e per la moglie; ma anche con una conferma delle accuse già mosse contro alcuni vertici camorristi del clan Di Lauro.

Partendo dal principio, l’intera operazione antimafia era scattata già nel 2017 ed era durata per quattro lunghi anni indagando sulle attività imprenditoriali del clan Di Lauro: sotto la lente degli inquirenti finirono – in particolare – la compravendita di immobili nelle aste giudiziarie, il contrabbando di sigarette importante illegalmente dall’Est Europa (e la successiva fabbricazione delle stesse, sempre per vie illecite), il brand d’abbigliamento chiamato ‘Corleone’ e la produzione della bevanda energetica ‘9 mm’: aspetti – gli ultimi tre – che portarono ad indagare sulla posizione di Tony Colombo e Tina Rispoli.

Condanne e assoluzioni per la lunga inchiesta sul mondo neomelodico e i traffici illeciti della Camorra: la posizione di Tina Rispoli e Tony Colombo

Inizialmente, il cantante neomelodico e la moglie finirono in manette con l’ipotesi che avessero finanziato con circa 500mila euro le attività illecite del clan elencate prime, reinvestendone (o meglio, riciclandone) i proventi nel brand d’abbigliamento e nell’energy drink; mentre oltre a loro finirono in manette anche altre 25 persone tra cui il l’ultimo figlio del boss Paolo, Vincenzo Di Lauro, e il fratello di Tina Rispoli Raffaele, che dall’ottobre del 2023 si trovano in carcere.

Dopo diversi mesi di accuse, alla fine solo recentemente si è arrivati ad un vero e proprio processo – con la pesantissima accusa di ‘concorso esterno in associazione mafiosa’, accompagnata da quella di ‘produzione di sigarette di contrabbando’ – per l’inchiesta sul mondo neomelodico durante il quale sia Tony Colombo che la moglie Tina Rispoli sono stati completamente scagionati con la consueta formula ‘il fatto non sussiste’; mentre gli altri 25 indagati sono stati tutti condannati a vario titolo.