Neonata abbandonata dalla madre a Perugia/ Non può tenerla per problemi economici

Una bambina neonata, di soli quattro mesi, è stata abbandonata in una comunità per minorenni della provincia di Perugia, da parte della mamma. Come riferisce l’agenzia Ansa, citando il Corriere dell’Umbria, la posizione della donna, che è stata successivamente rintracciata dai carabinieri, è al momento al vaglio delle autorità giudiziarie. La bimba è stata lasciata precisamente presso la comunità per minori che si trova nella struttura dell’ex Postiglione a Collestrada, gestita dalla cooperativa Borgorete. La donna si è recata in taxi alle cinque del mattino, ha suonato il campanello, e quando le ha aperto un operatore le ha messo in braccio la sua piccola ed è poi scappata via, risalendo sul taxi che nel frattempo la stava attendendo. Subito dopo il fatto è stata attivata la procedura di soccorso, con l’intervento della polizia e degli assistenti sociali, mentre la piccola è stata immediatamente trasferita nell’ospedale vicino per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

NEONATA ABBANDONATA DALLA MADRE A PERUGIA: BIMBA IN ATTESA DI UN AFFIDO

La bimba è stata presa in cura dalla clinica pediatrica diretta dal professor Giuseppe Di Cara, e poi dimessa in buona salute. Al momento la neonata è stata affidata ai servizi sociali, in attesa che venga disposto l’affido. La madre, di nazionalità straniera, è stata denunciata, e avrebbe partorito lo scorso agosto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il caso è seguito da vicino dalla procura dei minori di Perugia. Sembra che la donna sia stata spinta a tale gesto estremo a causa delle enormi difficoltà economiche e dell’impossibilità quindi di curare al meglio la bimba. La storia era già conosciuta dagli assistenti sociali, visto che la donna è stata identificata nel giro di poche ore, grazie anche alla collaborazione del taxista che l’aveva accompagnata.

