Neonata abbandonata in una scatola/ Monza: trovata fuori da ospedale mentre piangeva

Da Monza il caso di una neonata abbandonata in una scatola e trovata da un’infermiera che si recava al lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sulla base di quanto segnalato dalla donna, la piccola sarebbe stata lasciata sul cofano di un’auto davanti all’ospedale San Gerardo e la scoperta sarebbe avvenuta intorno alle 5.30 di questa mattina. Ad allarmare l’infermiera, portandola così ad avvicinarsi e a trovare la neonata abbandonata, sarebbero stati i suoi gemiti. Subito dopo sarebbe scattata la richiesta di intervento alla locale questura e la piccola sarebbe stata presa in carico dal pronto soccorso pediatrico per le cure del caso.

Poliziotti come maiali, Frah Quintale denunciato/ Foto choc, "atto carico di odio"

Le sue condizioni sarebbero buone e, secondo quanto riportato dall’Ansa, i medici avrebbero stabilito che la neonata risulterebbe venuta alla luce poche ore prima del ritrovamento. La bimba si trovava all’interno della scatola avvolta in una coperta e il suo pianto ha permesso di trovarla, scongiurando così un epilogo drammatico. Il caso ricorda quanto accaduto a Catania pochi mesi fa, quando un neonato fu trovato abbandonato in una cesta per strada e salvato dall’intervento delle forze dell’ordine.

Bollettino coronavirus Lombardia 30 agosto/ Suter: "non sarà autunno semplice"

Neonata abbandonata a Monza: le condizioni della piccola trovata in una scatola

La neonata abbandonata in una scatola davanti all’ospedale San Gerardo di Monza, secondo quanto riportato in queste ore dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe stata trovata da una infermiera che si recava al lavoro all’alba di oggi. La scoperta sarebbe avvenuta intorno alle 5.30 quando, insospettita dai gemiti, la donna si sarebbe avvicinata al cofano di un’automobile finendo per individuare la piccola. Stando alle informazioni finora trapelate, la bambina sarebbe in buone condizioni di salute e sarebbe nata poche ore prima dell’abbandono.

Fratelli Bianchi, nuova strategia per Appello/ Marco e Gabriele, difese separate per…

Al momento gli inquirenti sarebbero alla ricerca di elementi che possano ricondurre alla madre della neonata. La bimba avrebbe tratti ispanici e sarebbe stata presa in carico dal pronto soccorso pediatrico subito dopo il ritrovamento. L’infermiera avrebbe lanciato immediatamente l’allarme agli agenti della locale questura, dando così impulso alle indagini. Da quanto si apprende, il ritrovamento della neonata abbandonata sarebbe avvenuto nel parcheggio dello stesso nosocomio di Monza e non sarebbe ancora esclusa l’ipotesi che il parto possa essere avvenuto in una struttura della zona. Preziose, per la ricostruzione della vicenda e l’identificazione della madre, potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area.











© RIPRODUZIONE RISERVATA