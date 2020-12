Neonata abbandonata perchè positiva al Covid/ Palermo: mamma arrestata

Palermo, nuovi aggiornamenti sul caso della neonata abbandonata perché positiva al coronavirus. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica ed ha attirato l’interesse dei media per il gesto della donna, scappata dopo aver lasciato la bimba all’ospedale dei Bambini di Palermo lo scorso 19 ottobre. Come riportato dai colleghi di Repubblica, la madre è stata arrestata ieri a Catania e trasferita a Messina.

La piccola, Sara, è nata quattro mesi fa ma si è ritrovata sola al mondo dopo pochi giorni. Non è ancora noto il motivo dell’abbandono – se per disperazione legata alla condizione economica o se perché è figlia di un uomo diverso dal padre dei quattro fratelli – ma sono attesi aggiornamenti in tal senso nei prossimi giorni, quando la madre si sottoporrà all’interrogatorio di garanzia davanti ai magistrati.

PALERMO, NEONATA ABBANDONATA PERCHÉ POSITIVA: ARRESTATA LA MADRE

La madre nella neonata abbandonata si trova in carcere con l’accusa di abbandono di minori, ma ciò che più conta è che, fortunatamente, adesso la piccola sta bene ed è guarita. Dopo aver presentato febbre e sintomi vari, Sara è risultata positiva al coronavirus ed è stata adottata simbolicamente dai medici dell’ospedale “Di Cristina”. L’ufficio comunale “Casa dei diritti”, che si occupa dei minori stranieri, ha contattato la madre della piccola, che però ha subito evidenziato: «È mia figlia ma non posso venire lì a occuparmi di lei perché sono in Romania con gli altri miei quattro figli».

La rom però in realtà non era all’estero, considerando che la cella telefonica alla quale si è agganciato il suo telefono era una di Caserta. Come evidenziato da Repubblica, le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Annamaria Picozzi e dalla sostituta Maria Rosaria Perricone hanno ricostruito la verità, fino ad arrivare all’arresto della responsabile. Ora la neonata è in comunità e il tribunale sta per prendere una decisione sulla richiesta di stato di adottabilità avanzata dal procuratore per i minorenni Massimo Russo.

