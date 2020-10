Neonata covid abbandonata all’ospedale di Palermo/ Madre scopre esito test e scappa

Una mamma ha scoperto che la figlia appena nata era affetta dal covid e l’ha abbandonata in ospedale. L’episodio, riportato in queste ore da tutte le principali testate online, a cominciare da Fanpage, è accaduto di preciso presso il pronto soccorso di Palermo, presso l’ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano. La piccola, come da prassi, era stata sottoposta a tampone dopo essere venuta al mondo, ed è risultata positiva al coronavirus. La donna, spaventata, si è allontanata dopo la notizia choc, e risulta ancora irreperibile, non avendo fatto più ritorno presso il nosocomio palermitano. Non è stata resa pubblica l’identità della neo-madre, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una donna del posto, originaria di Palermo. Le forze dell’ordine, una volta avvisate, hanno fatto partire immediatamente le ricerche ed è probabile che nel giro di poche ore la mamma venga ritrovata e riportata in ospedale, anche perchè, non va dimenticato, la stessa ha appena partorito e il suo corpo di conseguenza ha subito un fortissimo stress.

PALERMO, NEONATA ABBANDONATA IN OSPEDALE CON IL COVID: INDAGINI IN CORSO

Intervistata da Repubblica, la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina, ha commentato così la vicenda della neonata: “Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre. Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”. La donna non avrebbe partorito presso l’ospedale dei Bambini, ma sarebbe arrivata con la bambina in braccio; subito dopo, la piccola sarebbe stata presa in carico dal personale medico, e sottoposta a tampone. A seguito del test positivo la neonata sarebbe stata ricoverata presso il reparto di Malattie infettive del nosocomio, mentre la madre, che era stata lasciata all’ingresso del reparto, si era data alla macchia. La polizia sta visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti all’interno della struttura ospedaliera e nel contempo sta intervistando vari testimoni.



