I bambini volano solo nei sogni, nelle fiabe, nei cartoni animati. E nei dipinti che li raffigurano come putti alati. Nella realtà sono fragili, inermi, indifesi, alla mercè degli adulti. Anche di chi li ha messi al mondo. La tragedia avvenuta ieri a Misterbianco, grosso comune in provincia di Catania noto soprattutto per trascorsi fatti mafiosi, ripercorre una striscia di sangue che parte da lontano: aperta la porta che dava sul terrazzo, una mamma ha lanciato nel vuoto la figlioletta di sette mesi, che è morta quasi sul colpo.

Garlasco: Andrea Sempio si confessa, “Mi sento una vittima di stalking”/ "Vivo in una prigione invisibile"

Si dice spesso che la mente umana è l’illustre sconosciuta della ricerca medico-scientifica, che dopo decenni di studio ammette di avere sotto controllo più o meno l’1 per cento di ciò che vi si agita. È vero anche in questa occasione, dato che la signora viveva da tempo crisi depressive post-parto ed era mantenuta sotto controllo dai Servizi sanitari. Controllo che evidentemente mostra ora tutti i suoi limiti, difficili da imputare – tranne quanto le indagini dei Carabinieri potranno scoprire – a medici, psicologi, psichiatri.

Liliana Resinovich: chi è l’uomo con la coppola?/ “Ripreso in un video prima del ritrovamento del corpo”

Posto che la piccola non può aver avuto coscienza di quanto le era appena accaduto, le persone cui deve andare la nostra comprensione (il credente la chiama Misericordia) sono la mamma 40enne, arrestata dai Carabinieri stessi con l’ovvia accusa di omicidio volontario, che nei momenti di lucidità proverà un rimorso devastante; il padre e marito, che raggiunto dalla notizia ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale; l’altro figlio di appena sette anni che avrà la vita segnata per sempre.

Un’esistenza è volata, questa sì in Cielo, per le altre si spalanca ora un calvario che non potrà tener conto dei tempi ecclesiastici ristretti della Quaresima. Per loro il Mistero s’è fatto buio fitto, tenebra che solo la vicinanza e la preghiera potranno forse diradare. La comunità locale è chiamata ad essere presenza, così da evitare che ad una tragedia se ne sommino altre tre.

Garlasco: il “terzo uomo” è un vigile del fuoco/ “Si chiama Antonio e conosce la madre di Sempio”

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI