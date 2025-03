Una vicenda choc quella scoperta dalla polizia di Torino: una neonata portata segretamente in Italia dal Marocco per essere venduta. L’introduzione della piccola, come riferisce l’agenzia Agi attraverso il proprio portale web, la neonata è stata portata nel nostro Paese in maniera illegale, non passando quindi i regolari controlli doganali, e dopo essere stata scoperta il pubblico ministero ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di una coppia, moglie e marito, entrambi cittadini marocchini. Arrestata anche un’altra coppia, sempre marocchina, accusati invece di favoreggiamento personale.

L’indagine era partita dopo che alle forze dell’ordine di Torino era giunta la segnalazione di una neonata presente per qualche settimana nell’abitazione di questa coppia di marocchini residenti nel capoluogo lombardo, con l’obiettivo appunto di rivenderla ad altri. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini la bimba sarebbe giunta in Italia con la donna dell’altra coppia mentre lo scorso ottobre l’aveva con se su una nave che proveniva da Tangeri.

NEONATA PORTATA IN ITALIA DAL MAROCCO, BIMBA NATA AD AGOSTO 2024

La bimba sarebbe nata ad agosto del 2024 e sulla nave non era stata registrata: la stessa era infatti stata trasportata nella busta della spesa per una vicenda decisamente scioccante. Fu un viaggio scioccante quello della piccola, tenendo conto che una nave dal Marocco all’Italia impiega moltissime ore prima di sbarcare, e una volta arrivati nel nostro Paese la bimba venne portata in ospedale per dei controlli.

Dalla ricostruzione delle indagini è emerso che la vera madre della neonata sarebbe stata venduta a questa donna, che sarebbe quindi arrivata in Italia, l’avrebbe tenuta con se e con il marito per qualche settimana, e poi sarebbe stata venduta ad un’altra famiglia marocchina. Una indagine molto complessa, e sembra che la coppia venditrice stesse pensando di andare all’estero per garantirsi l’impunità. Le forze dell’ordine sono entrate in azione lo scorso 12 marzo, quando è stata scoperta l’abitazione della coppia che stava ospitando la neonata da vendere, dopo di che la bimba è stata presa in carico, trovata in buona salute, per essere poi portata in ospedale di modo da trovare una vera e propria famiglia affidataria, ovviamente non acquirente.

NEONATA PORTATA IN ITALIA DAL MAROCCO, UNA VICENDA CHOC

Il pubblico ministero, una volta accertata chiaramente la vicenda, ha emesso un decreto di fermo nei confronti della coppia che ha trasportato in Italia la neonata, per violazione del testo sull’immigrazione, e i due che si sono presi cura della neonata sono stati arrestati in flagranza di reato.

Gli arresti dei quattro sono stati già convalidati in attesa poi di eventuali processi che stabiliranno le cause certe dei quattro. Stupisce come una neonata sia stata portata in Italia con estrema facilità, passando quindi i controlli eventuali, semplicemente introducendola in una busta della spesa: è così facile? Vedremo se dal proseguo delle indagini emergeranno dei dettagli che possano allargare ulteriormente i responsabili di questa vicenda scioccante.