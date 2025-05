Un recentissimo studio condotto dai ricercatori dell’università di Yale – e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature – sembra mettere in discussione quelle poche (e per nulla definitive) conoscenze che abbiamo sulla capacità dei neonati di formare dei ricordi rievocabili a lungo termine: tesi che fino ad oggi – da Freud in poi – è sempre stata negata e sostituita dall’ipotesi della cosiddetta ‘amnesia infantile‘ secondo la quale tutti i ricordi dei primi anni di vita vengono cancellati per fare posto a quelli più recenti e più utili per la vita adulta; fermo restando che erano – appunto – solamente teorie non suffragate da reali prove scientifiche.

La prima ad ipotizzare in modo certo l’esistenza dell’amnesia infantile per i ricordi dei primi anni di vita – almeno fino ai 3/4 che il momento in cui si crede che la memoria episodica inizia a formarsi – è stata la psicologa Caroline Miles con uno studio nel quale ipotizzò che un neonato sono più importanti le sensazioni esterne rispetto al proprio ruolo nel mondo in grado di creare e guidare quelle reazioni; il tutto suffragato dalla certezza scientifica che fino ai 3/4 anni l’ippocampo – l’area del cervello dedita alla memoria – non si è ancora completamente sviluppato.

Come funziona la creazione dei ricordi dei neonati: il nuovo studio condotto dall’università di Yale

A mettere in discussone questa idea sul funzionamento del cervello e della memoria dei neonati è stato il recente studio condotto dal neuroscienziato Turk-Brown e dallo psicologo Yates – entrambi dell’università di Yale – che hanno sottoposto alcuni neonati ad una risonanza magnetica funzionale durante la quale osservavano oggetti e volti mai visti in precedenza: il risultato è stato sorprendente perché i loro cervelli hanno dato prova concreta dell’attività di scrittura dei ricordi, pur con un ippocampo non ancora perfettamente sviluppato.

Per spiegare i risultati, i ricercatori hanno ipotizzato che il cervello di un neonato funzioni grosso modo come quello degli animali formando una serie di ricordi cosiddetti ‘statistici’, in grado di immagazzinare dettagli precisi su determinati eventi che hanno vissuto e che – negli animali – si sviluppa molto più precocemente rispetto alla memoria ‘episodica’: questi eventi vengono immagazzinati in un’area differenti dell’ippocampo rispetto a quella normalmente dedita alla memoria e sono pertanto molto più difficili da rievocare nella fase adulta della vita; mentre per ora non è certo se possano essere effettivamente richiamati con uno sforzo neurale come – invece – avviene per i ricordi immagazzinati nell’ippocampo.