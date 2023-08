Neonato abbandonato a Taranto vicino un cassonetto/ Nato da poche ore: trovata anche la mamma

Attorno alle 7 della mattina di sabato 12 agosto, un neonato nato da poche ore è stato trovato nel centro di Taranto. Il piccolo si trovava ai piedi di un cassonetto di rifiuti ed è stato notato da una donna a spasso con i cani, come spiega Agi. La signora ha sentito piangere il bimbo e ha chiamato la polizia, che lo ha portato all’ospedale di Taranto. Il neonato sembra in buone condizioni di salute e secondo i medici era nato poche ore prima del ritrovamento. Attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo, la Polizia ha tentato di risalire a chi avesse lasciato il bimbo vicino ai secchi dell’immondizia, in una busta di colore verde, avvolto in una coperta e con accanto un peluche.

Zelensky rimuove i reclutatori militari/ Accusati di “Arricchimento illegale e profitti illeciti"

Come spiegato dall’azienda sanitaria di Taranto, la parte del cordone ombelicale attaccata al neonato era ancora fresca: dunque il piccolo era nato poche ore prima del ritrovamento. I medici hanno subito lanciato l’allarme per ritrovare la mamma: se non assistita adeguatamente, la donna avrebbe rischiato un’emorragia a causa della parte del cordone ombelicale rimasto attaccato a lei. Poche ore dopo, anche la donna che ha messo al mondo il bimbo, chiamato Lorenzo, si è presentata al pronto soccorso: è ora ricoverata.

Trieste, donna tenta il suicidio gettandosi da un cornicione/ Un poliziotto la afferra al volo e la salva

Taranto si stringe intorno al bimbo

Il neonato abbandonato si trova in osservazione al Santissima Annunziata di Taranto. Il suo corpicino è stato trovato vicino a piazza Maria Immacolata, una delle piazze centrali della città. Accanto al piccolo anche un peluche. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha spiegato che la città lo sta “riempiendo di cure ed amore. È partita la gara di solidarietà e la corsa a coccolare il neonato ritrovato stamattina in via Pisanelli. Grazie a chi ha chiamato subito i soccorsi, grazie ai nostri medici, grazie alla Taranto che cura, protegge e non si tira indietro quando serve tendere la mano. Al piccolo, la cui vita è cominciata in salita, l’augurio di continuare a ricevere tutto l’amore che c’è. Taranto e l’amministrazione resteranno al suo fianco”.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 12 agosto 2023: ecco le cinquine vincenti

All’AdnKronos ha parlato invece Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118 (Sis118): “Tutte le mamme che dovessero avere un momento psicologico critico, di grande tensione o preoccupazione o sconvolgimento emotivo, prima di prendere qualsiasi decisione, chiamino il 118. Garantiamo una risposta immediata in tutta Italia e ci prendiamo in carico il problema attraverso i percorsi istituzionali corretti. Oggi abbiamo salvato una vita grazie ad un cane, ed è stato un miracolo. Ma in un altro contesto sarebbe potuta essere una tragedia. Ora è il momento di festeggiare questa vita. Evitiamo che se ne possano perdere altre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA