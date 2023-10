Neonato abbandonato sotto un’auto a Sassari/ Madre taglia il cordone poi lascia il piccolo in strada

Un neonato è stato abbandonato nella mattinata di oggi in Sardegna, precisamente in località Osilo, in provincia di Sassari (zona nord della Regione). Come si legge su diversi siti online, a cominciare da Open, ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un passante, che ha appunto visto il neonato e poi ha chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti un’ambulanza del 118 si è recato sul luogo segnalato, dopo di che ha preso in carico il piccolo per poi trasportarlo presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove risulta essere al momento sotto osservazione.

Secondo quanto fatto sapere dall’istituto sanitario il bimbo starebbe bene nonostante l’abbandono, ma evidentemente le cose avrebbero potuto avere esito differente se il passante non si fosse accorto della presenza del piccolo. Nel frattempo le autorità hanno rintracciato la madre del bambino che è risultata essere una donna di 29 anni attualmente ricoverata presso il reparto ginecologia dell’Aou di Sassari. Stando a quanto emerso sembra che la madre abbia partorito il neonato stamane all’alba nella sua stanza di casa a Osilo, dove vive con genitori e nonni.

NEONATO ABBANDONATO SOTTO AUTO A SASSARI: IL CASO DI DUE MESI FA DI TARANTO

Dopo di che ha reciso da sola il cordone ombelicale quindi è uscita in strada ed ha abbandonato il figlio sotto un’auto parcheggiata, all’oscuro dei famigliari; la nonna, dopo aver sentito il trambusto e aver visto il neonato in strada, ha chiamato i soccorsi. Purtroppo si tratta dell’ultimo di una serie di episodi simili registrati in Italia negli ultimi tempi.

Due mesi fa aveva sconvolto la vicenda del neonato abbandonato in quel di Taranto, in Puglia, dove una 23enne originaria della Georgia aveva lasciato il proprio figlio vicino ad un cassonetto di rifiuti dopo aver partorito da sola nel bagno della vasca da bagno dell’abitazione in cui lavorava come badante. Il piccolo era stato in seguito trovato da un passante, dopo di che la madre era tornata sui suoi passi ed aveva deciso di riconoscere il bimbo.

