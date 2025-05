Ha fatto il giro del web, scioccando l’opinione pubblica, la vicenda che vi abbiamo riportato due giorni fa, quella con protagonista una donna che ha gettato nello scarico del WC un neonato, il figlio appena partorito. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la madre, una 29enne originaria della Nigeria con già due figli a carico, si trovava in casa di amici quando, a un certo punto, è andata in bagno, si sarebbe indotta il parto e avrebbe quindi partorito. Il piccolo, di sole 26 settimane, sarebbe stato poi gettato nel WC, prima di tirare l’acqua. Purtroppo, come prevedibile, il neonato è stato rinvenuto senza vita in uno scarico, mentre la 29enne è stata arrestata con l’accusa di omicidio.

Accuse che la stessa ha fermamente respinto al mittente, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, visto che la donna sostiene di non essere a conoscenza della sua gravidanza e che, di fatto, avrebbe partorito senza accorgersi di nulla. Ha infatti visto molto sangue finire nel water ma non avrebbe visto un bimbo fuoriuscire dal grembo, di conseguenza ha pensato a un problema intestinale. La ricostruzione di quanto accaduto a Montecompatri, non troppo distante da Roma, non sembra però convincere il giudice per le indagini preliminari, che ha confermato il carcere per la 29enne: toccherà al suo legale difensore presentare istanza di scarcerazione o eventualmente gli arresti domiciliari, anche se, alla luce di come stanno le cose al momento, sembra complicato che possano essere concessi alla madre. Andrea Palmiero, avvocato della madre nigeriana, ha spiegato di aver già presentato ricorso al tribunale del Riesame.

29ENNE PARTORISCE NEONATO E LO GETTA NEL WC: COSA E’ SUCCESSO?

Nel frattempo, restano i dubbi circa quanto sia accaduto: possibile che la donna davvero non sapesse di essere incinta? Ma soprattutto, anche se lo fosse, perché ha tirato l’acqua dopo aver presumibilmente visto il feto fuoriuscire? Possibile che non abbia capito di cosa si trattasse? Tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti nelle prossime settimane. Nel frattempo, le sue due bambine di tre e cinque anni sono state affidate a dei familiari, in attesa che si chiarisca la posizione della 29enne.

“Quella sera ero a casa di amici – ha raccontato la madre – e avevamo anche bevuto molto, poi a un certo punto mi sono sentita male e sono andata in bagno”. È qui che avrebbe avuto un’emorragia, secondo quanto dichiarato dalla stessa, precisando che non sa come si partorisce naturalmente, in quanto i suoi due figli precedenti li ha avuti entrambi con il cesareo: “Ho pensato di avere un problema intestinale”. Una tesi verosimile? La vicenda risale allo scorso ottobre 2024, ma è emersa solo in questi giorni, dopo l’arresto della donna.

29ENNE PARTORISCE NEONATO E LO GETTA NEL WC: SI SAREBBE POTUTO SALVARE

Per gli inquirenti, la 29enne nigeriana avrebbe assunto delle sostanze di modo da poter partorire, autoinducendosi il travaglio, dopodiché avrebbe anche tagliato il cordone ombelicale, lasciando che il bambino finisse nel WC. Sembra che il feto pesasse un solo chilogrammo, tenendo conto che non era ancora completamente formato, una scena quasi da film horror. Lo avrebbe quindi spinto con forza nelle tubature del WC; di conseguenza, non può trattarsi di una casualità, né tantomeno la 29enne Jennifer non si sarebbe accorta di nulla.

A far scattare l’allarme erano stati i medici del pronto soccorso Casilino, che avevano denunciato l’arrivo in ospedale di una donna che presentava dolori post-parto ma che negava di aver partorito. Aveva infatti ancora parte del cordone ombelicale attaccato, mentre la placenta non era stata espulsa completamente, ma ai sanitari aveva lamentato “solo un forte mal di pancia”. Gli inquirenti sono certi che il bimbo, anche se nato prematuro, sarebbe sopravvissuto: si attende l’autopsia per sapere come è morto il neonato.