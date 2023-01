Neonato gigante in Brasile: 7 kg e 60 centimetri/ Ma il record appartiene all’Italia

In Brasile è venuto al mondo un neonato decisamente gigante. Appena uscito dalla pancia della madre pesava infatti sette chilogrammi per una lunghezza di ben 60 centimetri, numeri che solitamente si riferiscono a bambini di età ben maggiore. Angerson, così si chiama il bimbo record come si legge su Il Gazzettino, è venuto al mondo con un parto cesareo, ma non è il bambino più grosso di sempre alla nascita. Il piccolo sudamericano resta comunque uno dei più grandi di tutti i tempi, per lo meno per quanto riguarda lo stato verdeoro.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin: "Autopsia da rifare"

Angerson è nato di preciso all’ospedale Padre Colombo di Parintins, nello stato dell’Amazzonia, venuto al mondo lo scorso 18 gennaio, e secondo i medici che l’hanno fatto nascere si tratta del bimbo con le dimensioni maggiori di sempre nello stato. Il precedente record, infatti, vedeva “solamente” 5,8 chilogrammi di peso con una lunghezza di 55 centimetri, dimensioni quindi ben inferiori rispetto al neonato partorito dalla madre 72 ore fa. E’ stato procreato dalla 27enne Cleidiane Santos dos Santos, che si era recata negli scorsi giorni in ospedale per una visita ostetrica di routine in vista appunto di un futuro parto.

Mattia Lucarelli, papà Cristiano: “E' innocente”/ “Arrestato dopo un'intercettazione”

NEONATO GIGANTE IN BRASILE: IL PARTO D’URGENZA CON IL CESAREO

Quando però i medici l’hanno visitata si sono subito resi conto che il bimbo avesse delle dimensioni esagerate, di conseguenza sarebbe stato molto complicato per la giovane madre portare a termine la gravidanza senza eccessivi rischi per se stessa e il successivo nascituro. Il personale sanitario ha quindi pensato di intervenire con il parto cesareo, operandola il prima possibile.

Il giorno successivo al ricovero Cleidiane è così passata in sala operatoria, e quando Angerson è venuto alla luce pesava precisamente 7,328 chilogrammi e misurava 59 centimetri. E’ stato poi messo in incubatrice come da prassi, ma le sue condizioni sono stabili e non presenta alcuna anomalia anche se nato prematuro e con delle generose dimensioni. Come detto in apertura, il neonato verdeoro non è il più grande di tutti i tempi visto che il Guinness World Record appartiene ad un piccolo nato in Italia, precisamente nel 1955 ad Aversa: Carmelina Fedele pesava 10,2 kg alla nascita.

Martina Scialdone/ L'avv di Costantino Bonaiuti: "Non voleva sparare, arma difettosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA