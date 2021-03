Neonato morto dopo parto sparisce da obitorio/ Tivoli, tre addetti rischiano processo

Un neonato è morto subito dopo il parto, ma i suoi genitori non hanno una tomba dove piangerlo. Il piccolo cadavere è sparito dall’obitorio dell’ospedale. Il giallo è avvenuto a Tivoli e va avanti da due anni. La mamma non ha fatto in tempo neppure a salutarlo: il corpicino di Roberto Preda è stato portato nella cella frigorifera al rientro dal Policlinico Tor Vergata, dove era stato sottoposto ad autopsia. Dunque, non è stato ancora stabilito chi lo abbia sottratto. Per questa vicenda tre addetti dell’obitorio dell’ospedale rischiano di finire a processo, su richiesta della procura, chi per falso e chi per simulazione di reato. Invece per la sottrazione di cadavere e omessa custodia della camera mortuaria non è stata fatta alcuna contestazione.

Secondo il pm Lelia Di Domenico e il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto, i due dipendenti hanno denunciato «falsamente la manomissione della porta di comunicazione tra l’Unità di Osservazione Breve e la Morgue avvenuta il 17 giugno». Un terzo addetto, invece, è accusato di falso perché «falsificava il registro delle salme in riferimento a Roberto Preda».

GIALLO TIVOLI: NEONATO MORTO SPARITO DA DUE ANNI

Contrariamente a quanto accaduto, attestava nella sezione “esito” del registro che la salma del neonato era rientrata in data 8 giugno 2019 alle ore 18 dal Policlinico Tor Vergata, invece era stata ricondotta tra le 8 e le 10:30. I genitori del piccolo Roberto si sono accorti della sparizione il 20 giugno 2019. Dopo aver avuto il via libera per celebrare il funerale e la disponibilità dei servizi sociali a collaborare nelle spese, ero pronti a dare l’ultimo saluto al piccolo, ma il corpo di Roberto Preda nato morto il 4 giugno non c’era più. «Di certo il corpo di mio figlio non è potuto volare in cielo: voglio una tomba, voglio la verità», dice la mamma a Il Messaggero.

Ma i legali dei tre addetti, cioè gli avvocati Pericle Calvaresi e Enrico Maria Gallinaro, negano ogni addebito e l’accostamento alla vicenda della sparizione. Secondo l’avvocato Calvaresi il registro non sarebbe mai stato manomesso. «Ci troviamo di fronte a un fatto riconducibile all’attività amministrativa e non alla sparizione che dispiace anche noi». Invece per Gallinaro, che assiste i dipendenti che hanno segnalato la forzatura della porta, la vicenda è stata già «ampiamente ridimensionata».



