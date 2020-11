Neonato morto in clinica a Napoli/ L’azienda sanitaria “Avviata indagine interna”

A Storie Italiane si torna a parlare della vicenda della clinica Sanatrix del Vomero, a Napoli, dove negli scorsi giorni è morto un neonato subito dopo essere venuto al mondo. Le cause della tragedia sono ancora poco chiare, e si parla di un possibile ritardo del parto della madre per farle il tampone, anche se al momento tale ipotesi non trova conferma. Il programma di Rai Uno ha intervistato la direttrice dell’azienda sanitaria locale, alla luce del fatto che la mamma del piccolo non ha ricevuto più notizie da quando è avvenuto il fatto: “Per quanto riguarda quello che sono venuto a conoscenza io – ha spiegato ai microfoni di Carla Lombardi – come direttore dell’azienda sanitaria, abbiamo avviato un’indagine interna per ottenere risposte, questa indagine servirà per scoprire cosa è accaduto ma c’è il sequestro dell’autorità giudiziaria quindi la questione è sotto la loro tutela. La mamma senza risposte? Non saprei, faremo le indagini – ha proseguito – e cercheremo di capire. La struttura è di assoluta eccellenza – ha aggiunto – quindi mi sembra strano l’accaduto ma questo non toglie che ci siano cose da approfondire ed è quello che stiamo facendo”.

NEONATO MORTO A NAPOLI: NEI PROSSIMI GIORNI L’AUTOPSIA

Al momento il corpo del piccolo neonato nato morto è ancora nelle mani delle autorità giudiziarie, di conseguenza non si sono potuti celebrare i funerali. Nei prossimi giorni il bimbo verrà sottoposto ad autopsia da cui si capirà qualcosa di più in merito alla causa della morte, e se per caso vi sia stata la negligenza di qualcuno; a riguardo, l’avvocato della mamma del bimbo, in collegamento con Storie Italiane, ha spiegato che fra oggi e domani le diranno quando verrà eseguito l’esame autoptico. La notizia del piccolo neonato di Napoli nato morto aveva fatto il giro del web, sia per la sua drammaticità ma anche per la reazione dei parenti della neo-mamma, che avevano praticamente distrutto la clinica per la rabbia, provocando l’intervento dei carabinieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA