Neonato trovato morto in un’aiuola/ Testa ferita e cordone ombelicale ancora legato

Una tragedia di proporzioni immani si è consumata nelle scorse ore a Rocciapiemonte, nel Salernitano, dove un neonato è stato rinvenuto privo di vita presso un’aiuola di un parco residenziale. Erano circa le 19 di ieri, mercoledì 2 settembre 2020, quando un passante, che si stava recando nei garage, si è casualmente accorto della presenza del corpicino del bimbo in via Roma, dando l’allarme dopo alcuni secondi di comprensibile agitazione. Il piccolo presentava ancora il cordone ombelicale, oltre a una ferita alla testa. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Rocciapiemonte e di Mercato San Severino. La salma del bebè, in seguito all’esame effettuato in sede dal medico legale, è stata trasportata all’obitorio del nosocomio di Nocera Inferiore e ora sarà sottoposta a esame autoptico per capire di più circa l’atroce destino che l’ha colpito. L’ipotesi più accreditata fin qui è che fosse venuto al mondo da poche ore, mentre la ferita al capo potrebbe essere consequenziale a una possibile caduta o antecedente alla stessa.

NEONATO TROVATO MORTO A ROCCIAPIEMONTE, IL SINDACO: “CHE TRAGEDIA”

Il sindaco di Rocciapiemonte, Carmine Pagano, in seguito al ritrovamento del cadavere del neonato, ha voluto commentare con le seguenti parole l’accaduto: “Per la nostra comunità, profondamente scossa da quanto accaduto, è senza dubbio una tragedia immane. Mi auguro che questa vicenda possa trovare soluzione al più presto, anche se, a prescindere dall’identità del colpevole di questo vile gesto, rimane il dramma infinito”. Addirittura, stando a quanto riferito da alcuni testimoni presenti in loco, sul corpicino del bimbo sarebbero state viste camminare delle formiche, a testimonianza del fatto che l’abbandono non fosse avvenuto da poche ore. Gli inquirenti stanno ora riesaminando accuratamente la situazione per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto e arrivare così all’individuazione dei responsabili, sfruttando anche i rilievi tecnici effettuati dalla polizia scientifica. L’obiettivo, ora, è unicamente quello di rendere giustizia a una giovane, giovanissima vittima della follia umana, che dimostra ogni giorno di non conoscere confini.



