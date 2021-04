Neonato ustionato a Napoli sta meglio/ “Miracolo di Pasqua, ma serve ancora cautela”

Buone notizie dall’ospedale Santobono di Napoli, dove da quasi un mese è ricoverato un bimbo neonato, di pochissimi giorni, giunto nel nosocomio campano con ustioni gravissimi sulla parte frontale del corpo. Vittorio Introcaso, inviato di Storie Italiane, ha spiegato: “Ci sono buone notizie, lo chiamano il miracolo di Pasqua, il bimbo respira da solo, è sveglio e mangia. Le settimane prossime saranno importanti per l’innesto cutaneo. Il bimbo è arrivato qui il 12 marzo, bisogna comunque essere cauti, perchè la prognosi è ancora riservata e il piccolo si trova in terapia intensiva. Il bimbo sta reggendo bene, sta lottando ed è aggrappato alla vita”.

Così invece il professor Marcello Zamparelli, il chirurgo che sta curando il bimbo: “Cautela è la parola giusta, c’è un cauto ottimismo, abbiamo sospeso una serie di presidi in attesa della prossima settimana che sarà decisiva dal nostro posto di vista, il bimbo non è intubato, mangia, l’intestino funziona bene, ha delle medicazioni avanzate, settimana prossima inizierà la fase ricostruttiva in maniera più sistematica che abbiamo già iniziato parzialmente”.

NEONATO USTIONATO A NAPOLI: “SI APRE IL CUORE, SI PARLA DI MIRACOLO”

Don Gaetano, presente in studio a Storie Italiane, ha aggiunto: “Facciamo il tifo per loro, si stanno adoperando in un tempo di particolare crisi e intensità, dando spazio a questa rinascita che è anche un grande messaggio di rinascita, siamo con voi”. Infine il commento di Simona Izzo, attrice e regista: “Si apre il cuore, si parla di miracolo, un bimbo che ritorna alla vita, ieri era il lunedì i Pasqua e lui oggi è di nuovo fra di noi, quello che colpisce davvero sono le modalità con cui tutto ciò è successo, sono talmente fuori dal mondo che tu speri sia un errore, una madre come può distruggere la vita di un bimbo, noi siamo vicini”.

