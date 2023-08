Nepal, 16enne muore in una “capanna per le mestruazioni”/ Isolata a causa della pratica “chhaupadi”

Chhaupadi vietato in Nepal

“Chhaupadi”, che ha legami con l’induismo, viene praticata soprattutto nel ciclo mestruale è punibile con un massimo di tre mesi di carcere e una multa di 3.000 rupie nepalesi. Sulla morte della giovane Anita Chan sta ora indagando la polizia del distretto di Baitadi per cercare di risalire ad eventuali responsabilità, come spiega l’Ansa. La pratica del, che ha legami con l’induismo, viene praticata soprattutto nel Nepal occidentale, nonostante sia stata dichiarata illegale nel 2005. Chi relega le donne in una capanna durante ilè punibile con un massimo di tre mesi di carcere e una multa di 3.000 rupie nepalesi. Sulla morte della giovanesta ora indagando la polizia del distretto di Baitadi per cercare di risalire ad eventuali responsabilità, come spiega l’Ansa.

La famiglia della ragazza, morta a causa del morso di un serpente, ha negato che avesse il ciclo quando è morta. Dunque, a detta delle persone che vivevano con lei, non sarebbe stata isolata per questo motivo. “Stiamo lavorando per porre fine a questa pratica, ma abbiamo ancora molto da fare”, ha spiegato Bina Bhatta, vicepresidente del comune rurale di Pancheshwar a Baitadi.