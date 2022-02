Nereo Greggio, padre Ezio Greggio/ Il conduttore: “Ha combattuto per il nostro paese”

Chi è Nereo Greggio?

Nereo Greggio è stato il padre del celebre conduttore televisivo Ezio Greggio. Venuto a mancare all’età di novantacinque anni, dell’uomo non si è mai saputo molto. Fintanto che il figlio Ezio non lo ha ricordato affettuosamente il 25 gennaio 2018 durante una puntata di Striscia la Notizia. Poi è esploso il caso della cittadinanza onoraria concessa allo showman da parte del Comune di Biella. Ua scelta, approvata con una delibera della Giunta, che ha scatenato parecchie polemiche essendo maturata dopo il no del sindaco Claudio Corradino rifilato alla senatrice a vita Lilana Segue per un analogo riconoscimento. Così Ezio Greggio ha deciso di rinunciare alla cittadinanza, anche per rispettare i valori tramandati da papà Nereo nel corso degli anni.

Ezio Greggio e il ricordo del padre Nereo: “Ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento”

“Ho rifiutato in nome del rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria. Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento”, aveva spiegato il mitico Ezio Greggio.

Il conduttore, durante una puntata di Striscia di alcuni anni prima, aveva inoltre elogiato il percorso di coraggio del padre Nereo: “Ora ha 93 anni, ma non li dimostra, ha combattuto per il nostro Paese e ha passato tre anni nei campi di concentramento, ha lottato tra la vita e la morte, salvato le persone deboli“, aveva raccontato orgoglioso.

