Neri Marcorè/ “A un certo punto della mia vita ho capito una cosa…”

Neri Marcorè in tv con Il Santone

E’ un Neri Marcorè sempre più zen, quello che vediamo all’opera ultimamente in tv e al cinema. Dalla nuova serie Il Santone al film Cambio tutto, l’attore si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel cuore del pubblico. Da qualche giorno è in tv, nello spazio pre-serale di Un posto al sole, con il Santone, un format ispirato da una pagina satirica da oltre 1 milione di like sui social. In questa nuova avventura Neri Marcorè indossa i panni di un anonimo antennista di Centocelle che – dopo essere scomparso in circostanze misteriose – riappare dopo diverso tempo con un aspetto decisamente diverso. Barba lunga e atteggiamento zen, il contrario di ciò che è sempre stato.

Neri Marcorè: “Ironia e leggerezza elementi importante per vivere meglio”

In una bella intervista rilasciata recentemente da Neri Marcorè a Vanity Fair, si è parlato molto del suo nuovo personaggio e più in generale di quell’atteggiamento zen che sembra incarnare in maniera molto credibile e minuziosa. “Evidentemente emano dei segnali che portano verso questo tipo di comunicazione. Nel Santone parliamo di un antennista che si ritrova, suo malgrado, a essere recepito come qualcuno di speciale, con un’aura santa e dei poteri che possono cambiare l’ambiente circostante”.

Nella vita di tutti i giorni, Neri Marcorè è lontano dai personaggi che interpreta sul set, ma forse nemmeno troppo. “Ci sono fasi della vita in cui conta arrivare a certi obiettivi e altre nelle quali cominci ad apprezzare di più il viaggiare leggeri, godendosi il tempo a dispozione. A un certo punto della mia vita ho capito che guardare le cose con ironia e leggerezza mi avrebbe aiutato ad affrontarle meglio, e così è stato”, ha dichiarato.

