Neri Marcorè, chi è e significato del nome/ La moglie Selene e i tre figli

Neri Marcorè spiega il suo nome

Neri Marcorè, attore e doppiatore, è nato a Porto Sant’Elpidio nel 1966. La prima opportunità in televisione è arrivata con Gigi Sabani a “Stasera mi butto”: “È successo un mese dopo aver terminato il percorso scolastico, quindi non avevo neanche il problema di scegliere. Da lì non mi sono più fermato”, ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair. E sulla sua carriera ha aggiunto: “Tornassi indietro, rifarei tutto. Ci sono state troppe concomitanze e troppe combinazioni. Penso al provino con Serena Dandini nel ’95: da lì sono nati tutti i programmi che abbiamo fatto insieme. Sono contento di tutto quello che professionalmente mi è capitato”. In questi giorni Marcorè ha debutto nei panni Enzo Baroni ne “Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio”, la nuova serie che lo vede protagonista su RaiPlay. Per quanto riguarda il suo nome, l’attore ha detto nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me: “Neri è un nome toscano, fiorentino. Era un amico di mio padre quando era piccolo. Mio padre pensò: se un giorno avrò un figlio maschio lo chiamerò così. Mia mamma non si è apposta, il suo contributo è stato il secondo nome, che è Stefano. Ma nessuno mi chiama così”.

Piero Natoli, padre di Carlotta Natoli/ Morto per aneurisma, figlia “lo penso e vivo”

Neri Marcorè: la moglie Selene e i tre figli

Neri Marcorè è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. L’attore è sposato con Selene, anche se di lei si hanno pochissime informazioni. Marcorè, infatti, ha sempre tenuto lontano la sua vita privata da quella pubblica. Neri e la moglie Selene si sono conosciuti nel 1995 e da quel momento non si sono mai più lasciati. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna nati nel 1999, ed Elia è nato nel 2003. La famiglia Marcorè vive a Roma. “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero, un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”, ha ammesso l’attore qualche tempo fa attraverso un’intervista a Grazia.

LEGGI ANCHE:

Thomas Trabacchi e Teo marito e figlio Carlotta Natoli/ “Amore a prova di resistenza”CONCETTA E ROBERTO, GENITORI JONATHAN BAZZI/ "Anni che non sento mio padre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA