Neri Marcorè, chi è l’attore italiano/ “Le imitazioni sono state la mia chiave d’accesso allo spettacolo”

Neri Marcorè chi è: la carriera dell’attore italiano

Neri Marcorè sarà ospite nel programma pomeridiano La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Attore, imitatore, doppiatore e conduttore italiano nasce a Porto Sant’Elpidio, il 31 luglio del 1966. Esordisce nel mondo televisivo già a 12 anni, partecipando ad alcuni programmi itineranti condotti dallo showman Giancarlo Guardabassi. Tra gli anni’ 80 e 90 partecipa a La Corrida, allo show televisivo Stasera mi butto, e a Ricomincio da due condotto da Raffaella Carrà. Nel 1993 esordisce in teatro con con La finta ammalata in musica, Casablanca e altre opere. Note le sue imitazioni di noti volti della politica come:Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini, Antonio Di Pietro.

L’anno successivo debutta al cinema nel film Ladri di cinema per poi partecipare a tante altre pellicole quali: Cosa c’entra con l’amore, Bimba – È clonata una stella, Quasi quasi e Un Aldo qualunque. Nel corso della sua carriera ottiene due nomination al David di Donatello come migliore attore protagonista nel film di Pupi Avati Il cuore altrove e la seconda come migliore attore non protagonista in La seconda notte di nozze. Nel 2012 partecipa al programma Che tempo che fa del Lunedì, l’anno successivo viene invitato al programma Ballarò da Giovanni Floris per aprire la puntata al posto di Maurizio Crozza. Lo stesso anno partecipa anche al Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nel 2024 Neri Marcorè ha debuttato come regista con Zamora: “E’ una commedia all’italiana che si ispira agli anni’60” ha dichiarato l’attore a Da Noi… A ruota libera.

Neri Marcorè curiosità: “Nella mia carriera mi sono sempre divertito molto”

Nel corso della sua longeva e ricca carriera, Neri Marcorè ha interpretato moltissimi ruoli quasi sempre molto distanti dal suo vero carattere: “Ci sono fasi della vita in cui conta arrivare a certi obiettivi e altre nelle quali cominci ad apprezzare di più il viaggiare leggeri, godendosi il tempo a disposizione. A un certo punto della mia vita ho capito che guardare le cose con ironia e leggerezza mi avrebbe aiutato ad affrontarle meglio, e così è stato” ha dichiarato l’attore a Vanity Fair.

Le imitazioni sono da sempre la sua firma: “Le imitazioni sono state la mia chiave d’accesso al mondo dello spettacolo e sono riconoscente a questa capacità innata. Professionalmente ho iniziato 30 anni fa, ma erano cose che avevo già sperimentato anni prima. Mi sono sempre divertito molto” dichiarava ad Oggi è un altro giorno. L’attore e imitatore italiano tiene molto alla sua privacy ed è contrario all’uso dei social. Per questa ragione si conosce molto poco della sua vita privata.











