Neri Marcorè e Rossella Brescia/ Lui sposato con Selene, lei dall’ex Cenci a Cannito

Neri Marcorè, chi è la moglie Selene

Rossella Brescia e Neri Marcorè sono i protagonisti della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. Starà a loro oggi, 11 marzo 2022, cercare di indovinare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Due volti ben noti dello spettacolo italiano ma ben differenti in fatto di carriera. Neri Marcorè è un celebre presentatore e attore.

NERI MARCORÈ/ "Dopo Papa Luciani, il santone: punto sempre più in alto"

Nella vita privata è particolarmente riservato, tanto che sono rari i gossip che lo riguardano. Ciò che comunque è noto sulla sfera amorosa è che Marcorè è legato da anni ad una sola donna, Selene, sua moglie. I due si sono sposati nel 1995 e hanno avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna nati nel 1999, ed Elia, nato nel 2003.

Rossella Brescia, compagna Luciano Cannito/ "E' il mio opposto, ma ci compensiamo"

Rossella Brescia: dal matrimonio con Roberto Cenci alla storia con Luciano Cannito

Parlando invece di Rossella Brescia, non possiamo non citare la sua lunga carriera da ballerina e coreografa. Non solo nei teatri ma anche in TV: come dimenticare gli anni ad Amici di Maria De Filippi? È anche un apprezzato volto televisivo ed è proprio grazie alla TV che ha incontrato suo marito: il regista Roberto Cenci. Il loro matrimonio non ha però avuto lunga vita: dopo tre anni i due si sono separati. Nella vita di Rossella è però arrivato uno stimato collega: il coreografo Luciano Cannito. “Mi ha conquistato il suo essere signorile. È pieno di attenzioni che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere”, ha raccontato lei in un’intervista di un po’ di tempo fa. Ad oggi i due, secondo gli ultimi aggiornamenti, continuano ad essere una coppia affiatata.

LEGGI ANCHE:

Selene, Nicola, Marianna, moglie e figli Neri Marcorè/ Il rifiuto dei social perché..

© RIPRODUZIONE RISERVATA