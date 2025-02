I Neri per Caso, nati nel 1991 a Salerno, hanno cominciato la loro carriera nei locali salernitani, ottenendo poi un importante successo dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 1994, portando “Donne” di Zucchero Fornaciari, qualificandosi per la sezione “Nuove Proposte” dell’anno successivo, vincendo con la canzone “Le ragazze”. Da quel momento sono stati pubblicati quindici album, di cui dieci in studio e cinque raccolta. A trent’anni da quella vittoria, i musicisiti torneranno sul palco dell’Ariston per cantare un brano di Pino Daniele insieme a Massimo Ranieri e l’emozione è enorme per quel grande ritorno. Massimo de Divitiis, frontman della band che canta a cappella, ha rivelato che è immensa l’emozione nel tornare all’Ariston, come quando fu annunciata loro la vittoria del concorso nel 1995 nella sezione “Nuove Proposte”.

“Nel corso della nostra carriera abbiamo avuto la fortuna di lavorare con tanti mostri sacri della musica, da Lucio Dalla a Claudio Baglioni, passando per Mango, Gino Paoli, Renato Zero. Sono tutti incontri che portiamo nel cuore” ha raccontaot Devitiis alla Gazzetta del Mezzogiorno. La loro passione non si è mai spenta negli anni e da trent’anni i Neri per Caso continuano ad essere molto amati dal pubblico. Negli anni hanno esplorato generi diversi e come confermato proprio da loro, non hanno mai seguito mode o tendenze, continuando a divertirsi.

Neri per Caso, chi sono: hanno spaziato tra vari generi

I Neri per Caso hanno festeggiato lo scorso anno i trent’anni di attività. Nel 1994, infatti, hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo e più precisamente a Sanremo Giovani. La band originaria di Salerno è riuscita a spaziare tra più generi, dal pop al jazz fino al reggae, sempre cantando a cappella. Molto conosciuti e amati anche sui social, i Neri per Caso hanno un pubblico anche formato da giovani, che negli anni si sono avvicinati alla loro musica.