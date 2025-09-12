Tutto su Nerissima Serpe, chi è il rapper? Gli esordi di Matteo di Falco, i primi passi sulle orme dei suoi idoli e i grandi successi

Chi è Matteo di Falco, il rapper conosciuto dai giovani come Nerissima Serpe

C’è anche Nerissima Serpe tra i protagonisti di Tim Music Awards 2025. Classe 2000, pavese, Matteo di Falco (il vero nome del rapper, ndr) si prepara a vivere una serata magica. Se ai giovanissimi il suo percorso è ben noto, non si può dire lo stesso del pubblico più maturo. Allora andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantante, sul suo percorso nel mondo della musica e le sue canzoni. Cresciuto artisticamente con Marracash e i Club Dogo, Nerissima Serpe ha iniziato a scrivere testi fin da giovanissimo.

Fonda un’etichetta e con grande intraprendenza comincia a pubblicare e a darsi da fare in varie piattaforme. Tra i temi più sentiti ci sono senza dubbio quelli sociali, ma anche valoriali e di vita personale. Tra i brani più apprezzati dal suo pubblico sono indubbiamente “Tip Tap”, “Mattone”, “Non è facile”, “Panama” e “Pietre Roventi”.

Nerissima Serpe sbarca al Tim Music Awards 2025 dopo i sold out e il pieno di certificazioni

Oltre ad aver collezionato collaborazioni con profili di spicco del mondo hip hop, Nerissima Serpe ha fatto il pieno di certificazioni coi suoi brani, tra dischi d’oro e platino. Ha inoltre già vissuto l’esperienza del live, con tappe da tutto esaurito. Quest’anno si è cimentato con il Mafia Slime Live Tour (2025), che è stato utilizzato per promuovere Mafia Slime 2.

Apprezzato tra i più giovani per il suo stile e il suo appeal musicale, attraverso il quale ha raccontato la sua vita quotidiana, alcune difficoltà ed esperienze personali che lo hanno segnato profondamente. Appuntamento dunque fissato questa sera, venerdì 12 settembre, su Raiuno con Carlo Conti e Vanessa Incontrada per i Tim Music Awards 2025. Nerissima Serpe c’è.

