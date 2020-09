Nero a metà 2/ Anticipazioni 10 settembre Rai 1: Carlo si sposa, ma…

NERO A METÀ 2, LA SERIE TV

Nero a metà 2 è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1 nella prima serata di oggi, giovedì 10 settembre 2020. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo “A cuore aperto” e “Per cosa si muore“. La serie tv vedrà al centro della scena Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che abbiamo conosciuto in precedenza nei panni dell’Ispettore Guerrieri e del vice Ispettore Malik. Dove siamo arrivati? Abbiamo lasciato i due protagonisti alle prese con diverse fratture nel loro rapporto. In particolare Malik ha messo in secondo piano la sua relazione con Alba, la figlia di Guerrieri interpretata da Rosa Diletta Rossi. Il tutto per seguire le indagini segrete sul conto dell’Ispettore e scoprire se fosse colpevole di alcuni omicidi. Purtroppo il suo inganno è stato scoperto e anche se Malik si era reso conto alla fine che Carlo era innocente, sembra aver perso per sempre l’amore di Alba. Nella seconda stagione partiremo con un piccolo salto temporale, per ritrovare Alba appena tornata in Italia e decisa a dimenticare per sempre Malik. Quest’ultimo invece è riuscito ad ottenere una promozione e ora, in quanto Ispettore, può seguire i casi con un ruolo paritario rispetto a Guerrieri.

Anche il rapporto con Carlo è cambiato: le tensioni sembrano ormai sparite e i due possono finalmente fidarsi l’uno dell’altra. Guerrieri inoltre è sul punto di sposarsi con la sua Cristina, l’edicolante che abbiamo già conosciuto grazie all’attrice Alessia Barela. Purtroppo però le cose potrebbero non andare come previsto fra i due, visto che nel Dipartimento ci sarà l’Ispettrice Marta Moselli, ovvero il personaggio interpretato da Nicole Grimaudo. La new entry si avvicinerà sempre di più al collega, riuscendo a mettere a rischio il suo rapporto con Cristina. Le novità sentimentali non mancheranno nemmeno per Alba e Malik. La prima farà un incontro speciale con Enea Chiesa, lo specializzando interpretato da Eugenio Franceschini.

Il secondo invece si ritroverà attratto dalla psicologa Monica Porta, dietro cui troviamo il volto dell’attrice Claudia Vismara. Non possiamo ovviamente dimenticare Fortunato Cerlino e il suo personaggio di Muzzo, il fedele braccio destro di Guarnieri. In base alle anticipazioni, sembra che i due colleghi entreranno in contrasto proprio per via della presenza della Moselli. A causa della morte della moglie, Muzo finirà inoltre sotto indagine come possibile sospettato.

NERO A METÀ 2, ANTICIPAZIONI RAI 1 DEL 10 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 1, “A CUORE APERTO” – Il lavoro procede bene per Carlo, che finalmente sembra aver trovato un nuovo equilibrio anche con Malik. Quest’ultimo in particolare viene inviato dalla Carta ad indagare su un nuovo caso: un’auto del trasporto organi è stata tamponata da un SUV mentre l’Ispettore e Olga partecipavano alla loro cerimonia di promozione. Secondo i primi indizi, sembra che l’incidente sia stato provocato per rubare il cuore destinato ad una giovane paziente di soli 16 anni. Nel frattempo, Marta scopre che il figlio Paolo è rimasto uccito in un incidente, provocato da un altro SUV.

EPISODIO 2, “PER COSA SI MUORE” – Carlo continua ad indagare sulla morte di Paolo, dopo aver escluso la connessione fra il suo caso e quello del trasporto di organi.Chiede quindi a Marta di consegnargli il cellulare e il computer, sicuro che possano contenere degli indizi utili per svelare il mistero. Olga viene incaricata di analizzare tutti i dati, ma Carlo fa anche qualcosa di più: ha bisogno che Ottavia, la sua informatrice di fiducia, trovi qualche risposta al giallo.



