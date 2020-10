Nero a Metà 2/ Anticipazioni oggi, 1 ottobre: Carlo punta a Marta e..

NERO A META’ 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 1 OTTOBRE

Un’altra serata ad alta tensione attende il pubblico di Rai1 che dalle 21.30 circa si troverà davanti Claudio Amendola nuovamente nei panni di Carlo Guerrieri per due nuovi casi ma, soprattutto, per risolvere l’intricato giallo che sembra aver legato insieme la morte di Olga e il figlio di Marta. Proprio quest’ultima ha aperto Nero a Metà 2, la seconda stagione della fiction Rai che continua a mietere successi e che anche questa sera, nei nuovi due episodi metterà al centro i nuovi casi e i vecchi anche quando si tratta di vita privata. Carlo Guerrieri non vuole più lottare con i suoi sentimenti e così sembra ormai propenso a chiudere con il passato per lanciarsi verso Marta confermando così quello che prova da quando l’ha vista la prima volta. Come la prenderà Cristina dopo il sogno d’amore che hanno sfiorato? Ad andare in onda questa sera, 1 ottobre, di Nero a Metà 2 saranno gli episodi dal titolo “Promesse” e “L’amore e le sue conseguenze” in cui Carlo e Cristina decideranno di prendere una pausa di riflessione proprio mentre si scopre che i cellulari di Malik e Carlo sono stati hackerati. Proprio mentre sarà alle prese con un nuovo caso, il collega di Carlo viene ferito ad una spalla, solo un incidente o qualcosa di più? Chi è che sta facendo del male alla squadra di Carlo?

NERO A META’ 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle scorse puntate di Nero a Metà 2, Muzo è tornato in servizio dopo un periodo in carcere mentre un’assistente sociale, Paola De Vecchio, viene trovata morta nel suo garage. Gli indizi sembravano portare all’ex compagno della donna per via delle sue impronte presenti sulla scena del crimine ma saranno proprio Guerrieri e Muzo a scoprire che ad ucciderla è stato il marito di una sua assistita. Intanto, Marta Moselli e la squadra lavorano sui casi che li riguardano da vicino mentre Alba fugge in Svizzera accompagnata da Malik convinta di poter incontrare la madre ma quando si trova nel momento clou si blocca e scappa via. Questo la riavvicina molto a Malik, tanto da finire a letto nonostante il rapporto con Enea, intanto, Cristina affronta a muso duro Carlo mentre Marta continua le sue indagini da sola seminando anche Cantabella. La cosa non è piaciuta a Carlo, come finirà quando i due si troveranno di nuovo faccia a faccia? Le cose si sono complicate un po’ per tutti i personaggi e con il finale di stagione ormai alle porte molte cose potrebbero rimanere in sospeso.



