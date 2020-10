Nero a Metà 2/ Anticipazioni ultima puntata 8 ottobre, Rai 1: Carlo scopre la verità?

NERO A METÀ 2, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DELL’8 OTTOBRE SU RAI 1

Il finale di Nero a Metà 2 è pronto a intrattenere il pubblico di Rai 1 e svelare una serie di colpi di scena che, però, potrebbero lasciare tutti con il fiato sospeso perché la terza stagione è già stata annunciata. Cosa succederà a Carlo e i suoi? Ad andare in onda saranno gli ultimi due episodi dal titolo ‘Verità nascoste’ e ‘La resa dei conti‘ in cui Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) sono alle prese con nuovi intricati delitti mentre sullo sfondo rimangono ancora le loro intricate questioni e non solo personali. Il bel Carlo è ormai in balia della nuova arriva, Marta, e non solo sentimentalmente parlando ma anche per il caso che la riguarda da vicino, ovvero la morte del figlio, l’incidente che ha aperto questa seconda stagione. Dall’altro lato abbiamo Malik che è riuscito ad avvicinarsi nuovamente ad Alba ma senza ottenere un cambiamento vero e proprio.

NERO A METÀ 2, CARLO SCOPRE LA VERITA’ SU QUANTO ACCADUTO A XENIA?

Negli ultimi episodi della fiction di Rai1 Nero a metà 2, un ragazzo chiede informazioni al reparto di medicina legale su quelle che possono essere le cause della morte di un suo amico. Fin qui niente di male se non fosse che proprio il giovane, qualche giorno dopo, è stato ritrovato morto. Cosa ha causato le loro morti e perché il giovane voleva conoscere i dettagli su quella dell’amico? Carlo e i suoi irrompono in quello che pensano essere il covo di Imardi ma è lì che trovato il cadavere, qualcuno ha murato vivo l’uomo e così le indagini devono ricominciare e questa volta portano a Leonardo Sfera, colui che molti anni prima, Marta, Muzo e Nusco hanno arrestato per l’omicidio della fidanzata. Arrivati a quel punto, però, Carlo non ci metto a capire che anni prima, ad uccidere Xenia, è stato Nusco ed è per questo che Sfera lo vuole morto. E allora perché punire anche Marta e Muzo?



