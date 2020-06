Nero a metà 2 ci sarà?/ Anticipazioni: Claudio Amendola torna in autunno

Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola e che la Rai ha trasmesso in replica si conclude questa sera con l’ultima puntata della prima stagione. Una serie avvincente in cui il giallo si è mescolato con la parte sentimentale e che ha appassionato i telespettatori di Raiuno che sperano naturalmente di vedere in onda anche la seconda stagione. Ebbene, Nero a metà tornerà preso a far compagna al pubblico della rete ammiraglia della Rai. Gli episodi della seconda stagione sono già in cantiere. Le riprese, infatti, sono terminate prima che l’emergenza coronavirus fermasse l’intera produzione di film, fiction e serie tv. Nero a metà 2, dunque, arriverà su Raiuno in autunno con nuovi e avvincenti episodi in cui vedremo nuovamente l’ispettore Carlo Guerrieri alle prese con nuovi casi e con i problemi privati dovuto principalmente al rapporto con la sua unica e adorata figlia Alba.

Nero a metà: confermata anche la terza stagione

Buone notizie per i fans di Nero a metà. Oltre alla seconda stagione che arriverà in tv all’inizio della nuova stagione televisiva, è stata infatti confermata anche la terza stagione. Le riprese, tuttavia, non sono ancora iniziate e, per il momento, non ci sono notizie ufficiali di quando il set della fiction con Claudio Amendola riaprirà i battenti. “A gennaio 2021 dovremmo cominciare a girarla. Non so se con le mascherine o se si tornerà alla normalità. Se il mondo va in quella direzione probabilmente anche le fiction e i film si dovranno adeguare”, ha spiegato Amendola a Sorrisi anticipando che, nel corso della seconda stagione ci saranno numerosi colpi di scena che riguarderanno il suo personaggio sul quale ha detto – “L’hanno ideato pensando a me e io l’ho fatto come pensavo dovesse essere. L’ho reso normale, accessibile, riconoscibile. Alla fine i personaggi che interpretiamo sono persone normali”.



