Nero a metà 3/ Anticipazioni puntata 11 aprile: Cantabella infiltrato, Carlo ha paura

Nero a metà 3, seconda puntata 11 aprile

Questa sera, lunedì 11 aprile, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Nero a metà 3”, la fiction interpretata e diretta da Claudio Amendola. L’ispettore Carlo Guerrieri è tornato per sei prima serate – per un totale di 12 episodi – e al suo fianco abbiamo ritrovato il vice ispettore Malik Soprani, interpretato dell’attore Miguel Gobbo Diaz. Originario di Santo Domingo, è arrivato in Italia quando aveva tre anni ed è cresciuto nel vicentino: “Sono cresciuto in campagna, mio padre lavora la terra, fa il vino, le patate, il grano, le olive. Abbiamo l’orto e gli alberi da frutta: mi sono appena arrampicato su un albero per raccogliere le ciliegie. Io sono cresciuto in questo contesto, ho vissuto la natura e la cultura della campagna in Veneto. Parlo anche il dialetto”, ha raccontato nel 2020 a Tv Sorrisi e Canzoni. La prima puntata della terza stagione di “Nero a metà 3” è stata vista da 4.611.000 telespettatori, con share del 21.01%.

Nero a metà 3/ Anticipazioni prima puntata, diretta: Malik e Alba torneranno insieme?

Nero a metà 3, anticipazioni “Solo un passo” e “Comunque bella”

Nel primo episodio “Solo un passo” di “Nero a metà 3”, in onda questa lunedì 11 aprile, un viene ucciso in strada da un colpo di pistola. Don Fabio non era amato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti di cui era responsabile. La squadra di Guerrieri inizia a indagare ma il movente non appare sufficiente e la dinamica della morte non è chiara. Continuano le indagini sulla scomparsa di Clara dopo che viene trovato il cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei.

ANTICIPAZIONI NERO A METÀ 3, SECONDA PUNTATA 11 APRILE 2022/ Il passato di Bragadin!

Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, un locale che sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa. Nel secondo episodio “Comunque bella” in una strada di campagna viene trovato il cadavere di una ragazza che si scoprirà essere ossessionata dalle diete. Intanto la Scientifica scopre che il sangue nel casale appartiene a Nika e trova impronte di Clara e Pugliani. Per portare avanti le indagini Carlo decide di permettere a Cantabella di continuare l’operazione sotto copertura al Nite Owl, anche se teme per la sua vita.

LEGGI ANCHE:

Nero a metà 3, dov'è stata girata?/ Tutte le location dell'acclamata serie-tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA