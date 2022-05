Nero a metà 3/ Anticipazioni puntata 2 maggio: Malik sospetta di Federico

Nero a metà 3, quinta puntata 2 maggio

Questa sera, lunedì 2 maggio, va in onda il quinto appuntamento con “Nero a metà 3”. Si sta per concludere la fiction con protagonista Claudio Amendola, che si è confermata un successo come dimostrano gli ascolti settimana scorsa: più di 4 milioni di telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1 (nel dettaglio: 4.484.000 – share 19,28% per il primo episodio, 4 228 000 – share 21,22% per il secondo). Le vicende dell’ispettore Carlo Guerrieri si concluderanno settimana prossima, lunedì 9 maggio, con gli ultimi due episodi della terza stagione. Tra le new entry di questa stagione di “Nero a metà” c’è il sovrintendente Lorenzo Bragadin, interpretato da Gianluca Gobbi. Ex rugbista, esperto informatico, solitario e strampalato, dotato di un geniale fiuto investigativo: il suo intuito sarà fondamentale nei prossimi episodi.

Nella scorsa puntata di “Nero a metà 3”, nell’episodio “Per te” Guerrieri e la sua squadra indagano su una serie di pacchi bomba: il caso si collega alla morte di Arianna Rubini, morta di leucemia e che sosteneva e di essersi ammalata a causa dei terreni inquinati circostanti la sua abitazione. Mentre continua la ricerca di Clara, Cantabella viene prelevato da Pugliani sotto casa. Nel secondo episodio dal titolo “Separazioni” Carlo e Malik riescono a salvare Cantabella mentre Pugliani scappa dopo aver ucciso l’uomo misterioso che ha a che fare con la scomparsa di Clara. Bragadin scopre che l’uomo misterioso si chiama Valerio Calzola, risultato morto nel 2002, che avrebbe aiutato Clara a sparire anni prima e che ora l’avrebbe ricattata. Carlo e Malik trovano il cadavere di Clara dentro a un capannone.

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Nero a metà 3”. Nell’episodio “Colpevoli omissioni” Alba, sua sorella Alice e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Clara. Malik, osservando il volontario di Rebibbia sempre più vicino ad Alba, inizia ad avere dei sospetti e decide di fare delle ricerche su di lui. Intanto in commissariato arriva un giovane con evidenti segni di pestaggio, ma muore tra le braccia di Bragadin prima di poter sporgere denuncia. Le indagini sul cadavere di Calzola, complice di Pugliani, portano a una misteriosa cassetta di sicurezza. Nell’episodio “Ah, l’amore, l’amore” il corpo di una donna strangolata viene trovato nascosto in un armadio. Le indagini si indirizzano presto su una truffa “d’amore”. Carlo ha scoperto che Suleyman aveva una figlia e ha messo Ottavia sulle sue tracce: dopo una serie di buchi nell’acqua, un ragazzino le lascia uno strano oggetto sullo scooter. Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani usa i bambini come “muli” per trasportare droga. Dando retta ai sospetti di Malik, Carlo convoca Federico in commissariato per rivolgergli qualche domanda, ma il ragazzo sembra pulito.

