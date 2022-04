Nero a metà 3, anticipazioni puntata 25 aprile/ Svolta nelle indagini…

Nero a metà 3 anticipazioni quarta puntata: Cantabella in pericolo

Stasera andranno in onda due nuovi episodi della serie Nero a metà 3 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Il settimo episodio si intitola “Per te”. La trama della quarta puntata riprenderà le fila della precedente e dalla scomparsa di Clara. Vedremo che un’avvocatessa muore a causa di un pacco bomba indirizzatole da qualcuno. Subito dopo in forma anonima un uomo avverte la Polizia: due persone pagheranno per le loro azioni. Dal video del deposito bagagli Carlo e Malik noteranno che Clara, ritirando la valigia, lascia gli occhiali da sole sul bancone, forse per indicare una pista a chi la cerca? Purtroppo, quell’indizio però non sembra utile. Al centro della trama della quarta puntata ci sarà la misteriosa sparizione di Clara, la madre di Alba.

Nero a metà 3/ anticipazioni terza puntata 18 aprile: Carlo indaga su un omicidio

Il secondo episodio in onda questa sera di “Nero a metà 3” si intitola “Separazioni” e sarà incentrato sulla ricerca di Clara e sul suo coinvolgimento con Pugliani. Mentre le indagini proseguono, Carlo e gli altri cercheranno di fermare un bombarolo. Non mancheranno i colpi di scena. In questo episodio, Ottavia preleva un indizio su Suleyman a casa di Spartaco e, dapprima in combutta, i due finiranno per trovare una certa sintonia. La Trevi arriverà a scoprire il luogo designato per il prossimo scambio di droga con Pugliani, purtroppo però per Cantabella ci saranno delle conseguenze e gravi rischi. Cantabella continua a indagare nel passato del braccio destro di Pugliani. Tutto questo lo metterà in una posizione di pericolo, perché l’uomo è stato proprio colui che ha dato il passaggio in auto a Clara appena rilasciata dal carcere. Infine, Cinzia Repola dovrà fare i conti con i nuovi sconvolgimenti famigliari, mentre la squadra con Malik porta avanti le indagini sul cadavere del collega di Pugliani, l’uomo che aveva portato via Clara fuori dal carcere.

Anticipazioni Nero a metà, terza puntata 18 aprile/ Ucciso ladro sotto casa di Alba

Nero a metà 3, cos’è successo nell’ultima puntata? Alba inizia a frequentare Federico

Nella scorsa puntata di Nero a metà 3, erano proseguite le indagini per scoprire il ladro ucciso sotto la casa di Alba e Carlo aveva scoperto che il responsabile della morte era Pugliani ma aveva esitato ad arrestarlo. A rivelargli l’identità della vittima era stato Spartaco Mattei, uno scorbutico agente della narcotici che aveva identificato il ladro con il nome di Suleyman e come suo informatore. Monica era apparsa sempre più gelosa di Malik mentre Alba aveva iniziato a frequentare Federico. Carlo e Malik avevano scoperto che Clara era ancora a piede libero e che aveva ritirato una misteriosa valigia in un deposito.

NERO A METÀ/ Anticipazioni 11 aprile e diretta: Clara potrebbe essere viva

Nel secondo episodio della terza puntata di “Nero a metà 3”, dal titolo “Un uomo”, un altro caso di puntata tiene occupati i poliziotti. In particolare viene trovato morto un notaio in periferia e inizialmente sembra un classico incidente stradale di un pirata. L’autopsia, invece, rivela che l’uomo è morto per una pugnalata al petto. Ad ucciderlo è stata la figlia adottiva poiché abusata dall’uomo. Il rapporto tra Monica e Malik subisce una battuta d’arresto: la donna è sempre più gelosa e non si sente considerata dall’uomo come la sua compagna. Invece Alba inizia a frequentare Federico e tra i due sembra nascere un bel feeling.











