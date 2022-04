Nero a metà 3/ anticipazioni terza puntata 18 aprile: Carlo indaga su un omicidio

Nero a metà 3, anticipazioni terza puntata: un nuovo misterioso omicidio

Nero a Metà 3 torna questa sera, lunedì 18 aprile, con la terza puntata. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano nuovi accadimenti e misteriosi casi per i nostri protagonisti. Anche in questa puntata, infatti, Carlo (Claudio Amendola), sua figlia Alba, Malik e il commissariato hanno il loro da fare. La terza puntata si apre con misteri e sparizioni nell’episodio intitolato Nei suoi Panni. La trama rivela un nuovo misterioso omicidio, avvenuto sotto casa di Alba.

Carlo non perde un attimo e impiega tutte le sue energie nelle indagini, con alcune sue sensazioni che rischiano di rivelarsi esatte. Dopo aver raccolti i primi indizi, il nostro protagonista giunge alla conclusione che il diretto responsabile possa essere Pugliani. Sarà così? A supportarlo nella risoluzione del caso ci sarà un agente della narcotici.

Nero a metà 3, trama terza puntata: caccia al pirata della strada

Le anticipazioni della terza puntata di Nero A metà 3, in onda questa sera lunedì 18 aprile, rivelano che una professoressa è scomparsa e che i suoi studenti sono in agitazione. In quest’episodio, intitolato Un uomo, vediamo un’intera classe di liceo riversarsi nel commissariato. La loro insegnante, infatti, è scomparsa e gli studenti vogliono fare chiarezza sulla vicenda e naturalmente chiedono aiuto a Carlo.

La coppia Alba-Federico continua a fare le sue ricerche sulla sparizione di Clara, mentre la storia fra Malik e Monica è ancora in una fase incerta. Nel frattempo arriva notizia di un notaio vittima di un pirata della strada. Le anticipazioni rivelano che dietro la sua morte potrebbe nascondersi un segreto davvero scottante…

