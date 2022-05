Nero a metà 3/ Anticipazioni ultima puntata 9 maggio: Carlo riuscirà a fermare Pugliani?

Nero a metà 3, sesta e ultima puntata 9 maggio

Questa sera, lunedì 9 maggio, su Rai 1 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con la terza stagione di “Nero a metà”, la fiction con Claudio Amendola. L’ispettore Carlo Guerrieri riuscirà a incastrare definitivamente Pugliani? Tra i protagonisti del gran finale di stagione c’è anche l’attore cesenate Alberto Baraghini, dopo una brevissima apparizione a fine puntata lunedì scorso. L’attore interpreta uno dei “cattivi”, braccio operativo di loschi traffici, che tenterà di portare a termine una pericolosa missione. Recentemente Baraghini ha interpretato il giovane Dante Alighieri nel recente docu-film “Gli occhi di Dante – Visioni dalla Divina Commedia”. “Nero a metà 3” che giunge all’atto conclusivo, ma il finale sarà ricco di colpi di scena…

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Nero a metà 3

Nella scorsa puntata di “Nero a metà 3”, nell’episodio “Colpevoli omissioni” Carlo non si dà pace per la morte di Clara. Spartaco chiede a Ottavia di aiutarlo nella ricerca della figlia di Suleyman Dakka. Malik fa delle ricerche personali su Federico Viessi, mentre la Cori chiede di tornare a Brescia. Nell’episodio “Ah, l’amore, l’amore” Carlo e Malik interrogano Federico perché hanno dei sospetti su di lui. Anche Alba ha dei dubbi sull’educatore del carcere di Rebibbia e ne parla con Malik: i due finiscono per fare l’amore. Tra la Trevi e Guerrieri scatta la scintilla, anche Bragadin bacia appassionatamente la Cori.

Nero a metà 13, anticipazioni “A viso scoperto” e “Per una figlia”

Ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata di “Nero a metà 3”, con gli episodi “A viso scoperto” e “Per una figlia”. Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, mentre Carlo riesce finalmente a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porta in salvo: le promette che le riporterà sua madre. La Polizia indaga sull’omicidio di un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da gruppi di giovani. Tra Bragadin e la Cori pare tutto sistemato, ma una scoperta casuale potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Carlo rivede Cristina per finalizzare il divorzio: l’ispettore firmerà le carte? Alba continua ad avere dubbi su Federico. La situazione sembra precipitare, ma proprio grazie ad Alba la squadra ha l’occasione d’oro per catturare Pugliani. Maryam, stanca di aspettare la madre, scappa…

