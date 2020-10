Nero a metà 3 si farà?/ Anticipazioni, Claudio Amendola conferma: “Posso dire che…”

Nero a metà 2, la fiction campione d’ascolti di Raiuno che si congeda dal pubblico oggi, giovedì 8 ottobre, tornerà in onda con la terza stagione? La risposta alla domanda è assolutamente affermativa. Il successo ottenuto dalla fiction che ha come protagonisti principali Claudio Amendola, Nicole Grimaudo, Miguel Gobbo Diaz e Antonia Liskova ha convinto tutti a proseguire il racconto delle vicende di Carlo Guerrieri la cui vita privata e professionale si mescolano. Il finale della seconda stagione, in onda questa sera, dunque, chiarirà diversi punti delle vicende che hanno animato la seconda stagione, ma lascerà comunque una porta aperta alla storia in modo da permettere agli sceneggiatori di continuare il racconto esattamente da dove si concluderà. Per vedere, però, gli episodi di Nero a metà 3, tuttavia, ci sarà da aspettare. Probabilmente, per vedere nuovamente Claudio Amendola vestire i panni di Carlo Guerrieri sarà necessario aspettare il 2021 anche se sulla data della messa in onda resta un punto interrogattivo. Tutto, infatti, dipenderà dall’emergenza coronavirus e dalle successive riprese.

Nero a metà 3 anticipazioni, Claudio Amendola assicura colpi di scena

Nero a metà 3, dunque, si farà. Come fa sapere TvBlog, il primo a confermare la realizzazione della terza stagione di Nero a metà era stato il regista Marco Pontecorvo: “Ci stiamo già pensando, stiamo lavorando ai casi di puntata, alla trama orizzontale. Dovrebbe essere pronta per il 2021”. Anche Claudio Amendola che, con il personaggio di Carlo Guerrieri ha conquistato il pubblico di Raiuno portanto a casa cinca 5 milioni di telespettatori a puntata, ha confermato la messa in onda di Nero a metà anticipando che ci saranno numerosi colpi di scena: “Posso dire solo che il passato non smette mai di tornare”. In attesa dei nuovi episodi, i fans sperano di restare sorpresi dal finale di stagione di Nero a metà 2.



