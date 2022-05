Nero a metà 4, ci sarà?/ Le parole di Claudio Amendola e Alessandro Sperduti

In arrivo Nero a metà 4? Le ultime indiscrezioni…

Questa sera, lunedì 9 maggio, su Rai 1 vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione di “Nero a metà”. Il finale di stagione sarà ricco di colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso, ma i fan della serie si stanno già interrogando sul futuro dell’ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e della sua squadra. Ci sarà la quarta stagione di “Nero a metà”? Qualche settimana fa, Claudio Amendola intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni aveva detto che “con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara (Margherita Laterza), la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”. Ricordiamo che Amendola, in questa terza stagione, ha ricoperto anche il ruolo di regista, dirigendo i primi episodi.

Nero a metà 4: “episodi in scrittura”

Ma non è tutto. Anche Alessandro Sperduti, l’interprete di Marco Cantabella, si è sbilanciato sul futuro di “Nero a metà”. L’attore, sulle pagine di Tv Mia, ha dichiarato: “Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione”. Insomma sembra proprio che le vicende dell’ispettore Carlo Guerrieri non si conchiuderanno, ma avranno un seguito con nuovi episodi. Inoltre la fiction ha confermato il suo pubblico con ottimi ascolti: la quinta puntata di “Nero a metà 3” è stata seguita da 4.829.000 spettatori con share del 23,4%. Ma quando andrà in onda la quarta stagione di “Nero a metà”? Considerando che le precedenti annate sono state trasmesse in anni pari – 2018, 2020, 2022 – è altamente probabile che i nuovi episodi andranno in onda nella prima metà del 2024.

