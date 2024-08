Nero a Metà 4 si farà? Claudio Amendola apre uno spiraglio: “Pronti ad inventarci un’avventura”

Manca poco per l’ultima puntata in replica di Nero a Metà 3 fiction di successo di Rai1 che vede nei panni del protagonista, l’Ispettore Carlo Guerrieri, Claudio Amendola. Del cast fanno parte anche Rosa Diletta Rossi, Malik Soprani, Margherita Vicario e tanti altri ed in molti si chiedono se Nero a Metà 4 si farà. Le notizie però non sono molto incoraggianti. In passato durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Claudio Amendola ha aperto un piccolo spiraglio: “Con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara, l’ex moglie di Guerrieri… Però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”.

In altre parole la fiction di Rai1 era stata pensata come un trilogia incentrata su Clara, ex moglie di Guerrieri e madre di Alba che si è conclusa tragicamente con la fine della terza stagione. L’ultima puntata infatti, che andrà in onda in replica questa sera (lunedì 26 agosto 2024) su Rai1 porterà alla luce tutta la verità sul passato e sulla misteriosa morte della donna. Nonostante questo però l’attore romano ha lasciato una piccola speranza sulla possibilità che Nero a Metà 4 si farà. Al momento però tutto tace, non solo non sono iniziate le registrazioni ma non è neanche stato annunciato quando e se si ritornerà sul set per girare le nuove puntate.

Nero a Metà 4 si farà? Margherita Vicario frena l’entusiasmo: “Cambiati i programmi”

Più di recente, invece, è stata un’altra attrice del cast a frenare l’entusiasmo sulla possibilità che Nero a Metà 4 si farà. Margherita Vicario, l’attrice che impersona la poliziotta Cinzia Repola, raggiunta al Giffoni Film Festival da SuperGuidaTv ha rivelato senza mezzi termini che non è prevista una quarta stagione della fiction di Rai1: “So che non ci sarà più” e subito dopo ha aggiunto che sono cambiati i progetti iniziali nonostante gli ottimi ascolti di pubblico: “Sono state tre stagioni bellissime nonostante avesse un grande successo di pubblico. Sono cambiati un po’ i programmi”.