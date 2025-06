I numeri non tornano, bassa affluenza e scarso interesse sono confermati via chat dagli stessi rappresentanti dei lavoratori.

Chi è Edmond Dantès? Se lo chiede, con un certo nervosismo, il sindacato che tanto poco ha gradito il nostro modesto contributo allo sciopero di e-distribuzione, da dedicare a questa povera penna addirittura un volantino dai toni aggressivi.

Il ciclostilato dimostra, ove ve ne fosse bisogno, che il nostro articolo ha punto nel vivo gli organizzatori della non oceanica piazza di venerdì. Spiace essere oggetto di un attacco così violento e personalizzato, degno di anni più cupi, ma la scelta del nom de plume si conferma giustificata alla luce della veemente reazione che puntualmente si scatena quando si toccano certe rendite di posizione.

Salvini: “Cgil usa i lavoratori per vendicarsi dei Referendum”/ “Landini blocca la tangenziale? È violenza”

Diciamo allora che Edmond Dantès è una persona che si informa, che parla con tutte le fonti disponibili e che, correttamente, riporta tutti i dati: quelli del sindacato (regolarmente citati), ma anche quelli che al sindacato non piacciono, perché così fanno gli osservatori imparziali.

E francamente fa un po’ sorridere che nel volantino si dica che la conferma della presenza di ben mille persone in piazza Verdi sia certificata dal numero delle magliette distribuite per “rendere colorata e animata la manifestazione”; un criterio di misurazione statistica del tutto nuovo che magari si imporrà in futuro anche presso l’Istat.

650 al mese dal 1º luglio il nuovo bonus è realtà. Come richiederlo

E certo, Edmond ha fonti anche tra i lavoratori, non tutti convinti delle ragioni di questa mobilitazione, come dimostra la giornata di venerdì. A questo proposito ci è giunta voce di un audio WhatsApp che sta diventando virale in cui un sindacalista dal forte accento toscano, e dai toni un po’ disperati, invita tutti i colleghi a partecipare allo sciopero perché le adesioni sono scarse e i due pullman prenotati rischiano di restare desolatamente vuoti, non coprendo le ingenti spese della trasferta.

Pur di evitare la figuraccia, l’autore del messaggio suggerisce di caricare sui bus anche parenti e amici che volessero farsi una gitarella nella capitale “tutto a gratis”. Questa voce, assolutamente autentica, che viene dall’interno della mobilitazione stride non poco con i toni trionfalistici usati verso l’esterno dal sindacato.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come cambia il ruolo dei manager con l'ingresso dell'IA in azienda

Per fortuna quel volantino così cupo viene attenuato da questo audio, che sfuma tutto con una pennellata di ridicolo.